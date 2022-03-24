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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки 23 марта российские оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социнфраструктуру Киевской области – ОВА

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Украинские военные смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун, отметил Павлюк
Украинские военные смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун, отметил Павлюк
Фото: МВС України / Facebook

За сутки 23 марта в Киевской области зафиксировали более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Об этом 24 марта в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк.

По его словам, наибольшие разрушения в результате обстрелов произошли в Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины), Броварском (Великодымерская община), Вышгородском (Дымерская, Иванковская общины) и Фастовском (село Ясногородка) районах.

"Военные продолжают держать оборону. Ни на одном из направлений Киевщины противнику не удалось добиться успеха. Мы смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун", – написал Павлюк.

Глава Киевской ОВА отметил, что противник "продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям".

В то же время в городах и селах, сопротивляющихся войскам оккупанта, те "прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения", подчеркнул Павлюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами после начала вторжения 24 февраля, в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

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