За сутки 23 марта российские оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социнфраструктуру Киевской области – ОВА

Украинские военные смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун, отметил Павлюк Фото: МВС України / Facebook

По его словам, наибольшие разрушения в результате обстрелов произошли в Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины), Броварском (Великодымерская община), Вышгородском (Дымерская, Иванковская общины) и Фастовском (село Ясногородка) районах.

"Военные продолжают держать оборону. Ни на одном из направлений Киевщины противнику не удалось добиться успеха. Мы смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун", – написал Павлюк.

Глава Киевской ОВА отметил, что противник "продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям".

В то же время в городах и селах, сопротивляющихся войскам оккупанта, те "прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения", подчеркнул Павлюк.

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