Китай понимает последствия помощи России в войне против Украины – Байден

Байден рассказал, что на прошлой неделе у него состоялся "довольно откровенный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я четко обозначил – я не угрожал, но дал четко понять, – какие будут последствия в случае оказания помощи России. Я никаких угроз не выдвигал, но отменил, что целый ряд американских и иностранных корпораций прекратили работу в России в результате ее варварского поведения [в Украине]", – сказал президент США.

Он сообщил, что напомнил Си Цзиньпину его предыдущие заявления о стремлении развивать более тесные экономические связи с Западом.

"Я указал, что он подвергнет эти цели серьезной опасности, если на самом деле будет двигаться вперед [в вопросе помощи России]", – сказал Байден.

Президент США заявил, что не хочет комментировать детали о планах Китая, которые стали известны Вашингтону после этого разговора.

"Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией. И поэтому я надеюсь, что он не будет вмешиваться", – сказал Байден.

Контекст:

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

18 марта возможную помощь Китая России обсудили Байден и Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.