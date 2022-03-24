Китай понимает последствия помощи России в войне против Украины – Байден

Байден: Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией Фото: EPA

Байден рассказал, что на прошлой неделе у него состоялся "довольно откровенный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я четко обозначил – я не угрожал, но дал четко понять, – какие будут последствия в случае оказания помощи России. Я никаких угроз не выдвигал, но отменил, что целый ряд американских и иностранных корпораций прекратили работу в России в результате ее варварского поведения [в Украине]", – сказал президент США.

Он сообщил, что напомнил Си Цзиньпину его предыдущие заявления о стремлении развивать более тесные экономические связи с Западом.

"Я указал, что он подвергнет эти цели серьезной опасности, если на самом деле будет двигаться вперед [в вопросе помощи России]", – сказал Байден.

Президент США заявил, что не хочет комментировать детали о планах Китая, которые стали известны Вашингтону после этого разговора.

"Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией. И поэтому я надеюсь, что он не будет вмешиваться", – сказал Байден.

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