Китай заявил, что не будет поставлять России оружие и боеприпасы для войны с Украиной

"Распространяется дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы отвергаем это", – сказал посол.

На вопрос ведущей, нет ли в планах Пекина поставки вооружения стране-агрессору, он ответил, что Китай выступает против войны, и если будет оказывать какую-либо помощь, то это будет только гуманитарная помощь, а "не оружие и боеприпасы для какой либо из сторон".

Посол, в частности, отметил, что в Китая с Россией "общие интересы", "доверчивые отношения, которые строились на протяжении многих лет", и общие границы протяженностью 4 тыс км.

Это, по словам посла, дает Пекину уникальную позицию на возможных переговорах между Украиной и Россией.

"Доверительные отношения Китая с Россией – это не обязательство, на самом деле это актив в международных усилиях по разрешению кризиса мирным путем. Китай является частью решения, а не частью проблемы", – подчеркнул он.

По словам посла, Китай сегодня имеет "нормальное торгово-экономическое, финансовое, энергетическое сотрудничество с Россией". В то же время Пекин поддерживает суверенитет Украины, сказал Цинь Ган.

"Мы уже ясно дали понять, что национальный суверенитет и территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины, нужно уважать и защищать. Но, как я уже сказал, только осуждение не сработает. Нам нужна хорошая дипломатия, основанная на видении, мудрости и смелости. И глядя вперед – устойчивый подход к вопросу безопасности в Европе", – подчеркнул посол.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".