Китай заявил, что не будет поставлять России оружие и боеприпасы для войны с Украиной

"Распространяется дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы отвергаем это", – сказал посол.

На вопрос ведущей, нет ли в планах Пекина поставки вооружения стране-агрессору, он ответил, что Китай выступает против войны, и если будет оказывать какую-либо помощь, то это будет только гуманитарная помощь, а "не оружие и боеприпасы для какой либо из сторон".

Посол, в частности, отметил, что в Китая с Россией "общие интересы", "доверчивые отношения, которые строились на протяжении многих лет", и общие границы протяженностью 4 тыс км.

Это, по словам посла, дает Пекину уникальную позицию на возможных переговорах между Украиной и Россией.

"Доверительные отношения Китая с Россией – это не обязательство, на самом деле это актив в международных усилиях по разрешению кризиса мирным путем. Китай является частью решения, а не частью проблемы", – подчеркнул он.

По словам посла, Китай сегодня имеет "нормальное торгово-экономическое, финансовое, энергетическое сотрудничество с Россией". В то же время Пекин поддерживает суверенитет Украины, сказал Цинь Ган.

"Мы уже ясно дали понять, что национальный суверенитет и территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины, нужно уважать и защищать. Но, как я уже сказал, только осуждение не сработает. Нам нужна хорошая дипломатия, основанная на видении, мудрости и смелости. И глядя вперед – устойчивый подход к вопросу безопасности в Европе", – подчеркнул посол.

Война России против Украины. Главное (обновляется)