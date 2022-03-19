ГОРДОН
 
 
МИР

Разговор Байдена и Си Цзиньпина о войне в Украине. Белый дом опубликовал свою версию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден разговаривал с китайским лидером по видеосвязи почти два часа
Байден разговаривал с китайским лидером по видеосвязи почти два часа
Фото: The White House / Flickr

Белый дом опубликовал заявление о разговоре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся 18 марта.

Это был первый разговор двух лидеров в этом году. Предыдущий состоялся в ноябре 2021 года, напомнил "Голос Америки".

Главная тема беседы – неспровоцированное вторжение России в Украину, отметили в Белом доме. 

"Президент Байден изложил взгляды США и наших союзников и партнеров на этот кризис. Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и последующему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения издержек на Россию. Он в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сказано в пресс-релизе.

Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое решение кризиса.

"Оба лидера согласились с важностью поддержания открытых линий связи для управления конкуренцией между нашими странами", – отметили в Белом доме.

Разговор продолжался около двух часов. Как сообщил анонимный высокопоставленный чиновник администрации Байдена (стенограмма его общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома), разговор состоялся по защищенной линии видеосвязи. 

"Я бы сказал, что разговор был прямым. Он был содержательным и подробным. Оба лидера большую часть времени уделяли обсуждению неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину, а также последствий кризиса для американо-китайских отношений и международного порядка", – сказал представитель Белого дома. 

Журналисты спросили, какие последствия для Китая может повлечь поддержка России и как на слова Байдена об этом отреагировал китайский лидер, но представитель администрации отказался ответить на этот вопрос. 

"Я не буду публично излагать наши варианты ответа. Мы собираемся продолжить прямые переговоры с Китаем, а также с нашими союзниками и партнерами о ситуации в целом. И я позволю КНР охарактеризовать комментарии Си Цзиньпина", – сказал он. 

Журналисты также спросили, обращался ли Байден к собеседнику с конкретной просьбой "использовать свое влияние на [президента РФ Владимира] Путина, чтобы положить конец агрессии". 

"Президент не обращался к Китаю с конкретными просьбами. Он излагал свою оценку ситуации, то, что, по его мнению, имеет смысл, и последствия определенных действий. Наша точка зрения состоит в том, что Китай будет принимать свои собственные решения", – ответил представитель администрации Байдена. 

Официальные СМИ КНР перед этим уже опубликовали версию разговора китайской стороны. Согласно их информации, глава КНР назвал войну в Украине "украинским кризисом" и сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

США и Китай как члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие экономики мира должны "выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", сказал китайский лидер. Байден и Си Цзиньпин "призвали рабочие группы предпринять конкретные действия для возвращения двусторонних отношений на правильный путь и приложить соответствующие усилия для разрешения "кризиса в Украине", сообщили государственные СМИ Китая.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (42831)
2
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (27208)
3
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (26418)
4
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (22199)
5
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (22055)
6
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (20968)
7
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (19834)
8
Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца (14460)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS