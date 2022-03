Разговор Байдена и Си Цзиньпина о войне в Украине. Белый дом опубликовал свою версию

Это был первый разговор двух лидеров в этом году. Предыдущий состоялся в ноябре 2021 года, напомнил "Голос Америки".

Главная тема беседы – неспровоцированное вторжение России в Украину, отметили в Белом доме.

"Президент Байден изложил взгляды США и наших союзников и партнеров на этот кризис. Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и последующему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения издержек на Россию. Он в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сказано в пресс-релизе.

Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое решение кризиса.

"Оба лидера согласились с важностью поддержания открытых линий связи для управления конкуренцией между нашими странами", – отметили в Белом доме.

Разговор продолжался около двух часов. Как сообщил анонимный высокопоставленный чиновник администрации Байдена (стенограмма его общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома), разговор состоялся по защищенной линии видеосвязи.

"Я бы сказал, что разговор был прямым. Он был содержательным и подробным. Оба лидера большую часть времени уделяли обсуждению неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину, а также последствий кризиса для американо-китайских отношений и международного порядка", – сказал представитель Белого дома.

Журналисты спросили, какие последствия для Китая может повлечь поддержка России и как на слова Байдена об этом отреагировал китайский лидер, но представитель администрации отказался ответить на этот вопрос.

"Я не буду публично излагать наши варианты ответа. Мы собираемся продолжить прямые переговоры с Китаем, а также с нашими союзниками и партнерами о ситуации в целом. И я позволю КНР охарактеризовать комментарии Си Цзиньпина", – сказал он.

Журналисты также спросили, обращался ли Байден к собеседнику с конкретной просьбой "использовать свое влияние на [президента РФ Владимира] Путина, чтобы положить конец агрессии".

"Президент не обращался к Китаю с конкретными просьбами. Он излагал свою оценку ситуации, то, что, по его мнению, имеет смысл, и последствия определенных действий. Наша точка зрения состоит в том, что Китай будет принимать свои собственные решения", – ответил представитель администрации Байдена.

Официальные СМИ КНР перед этим уже опубликовали версию разговора китайской стороны. Согласно их информации, глава КНР назвал войну в Украине "украинским кризисом" и сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

США и Китай как члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие экономики мира должны "выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", сказал китайский лидер. Байден и Си Цзиньпин "призвали рабочие группы предпринять конкретные действия для возвращения двусторонних отношений на правильный путь и приложить соответствующие усилия для разрешения "кризиса в Украине", сообщили государственные СМИ Китая.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".