Разговор Байдена и Си Цзиньпина о войне в Украине. Белый дом опубликовал свою версию

Байден разговаривал с китайским лидером по видеосвязи почти два часа Фото: The White House / Flickr

Это был первый разговор двух лидеров в этом году. Предыдущий состоялся в ноябре 2021 года, напомнил "Голос Америки".

Главная тема беседы – неспровоцированное вторжение России в Украину, отметили в Белом доме.

"Президент Байден изложил взгляды США и наших союзников и партнеров на этот кризис. Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и последующему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения издержек на Россию. Он в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сказано в пресс-релизе.

Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое решение кризиса.

"Оба лидера согласились с важностью поддержания открытых линий связи для управления конкуренцией между нашими странами", – отметили в Белом доме.

Разговор продолжался около двух часов. Как сообщил анонимный высокопоставленный чиновник администрации Байдена (стенограмма его общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома), разговор состоялся по защищенной линии видеосвязи.

"Я бы сказал, что разговор был прямым. Он был содержательным и подробным. Оба лидера большую часть времени уделяли обсуждению неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину, а также последствий кризиса для американо-китайских отношений и международного порядка", – сказал представитель Белого дома.

Журналисты спросили, какие последствия для Китая может повлечь поддержка России и как на слова Байдена об этом отреагировал китайский лидер, но представитель администрации отказался ответить на этот вопрос.

"Я не буду публично излагать наши варианты ответа. Мы собираемся продолжить прямые переговоры с Китаем, а также с нашими союзниками и партнерами о ситуации в целом. И я позволю КНР охарактеризовать комментарии Си Цзиньпина", – сказал он.

Журналисты также спросили, обращался ли Байден к собеседнику с конкретной просьбой "использовать свое влияние на [президента РФ Владимира] Путина, чтобы положить конец агрессии".

"Президент не обращался к Китаю с конкретными просьбами. Он излагал свою оценку ситуации, то, что, по его мнению, имеет смысл, и последствия определенных действий. Наша точка зрения состоит в том, что Китай будет принимать свои собственные решения", – ответил представитель администрации Байдена.

Официальные СМИ КНР перед этим уже опубликовали версию разговора китайской стороны. Согласно их информации, глава КНР назвал войну в Украине "украинским кризисом" и сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

США и Китай как члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие экономики мира должны "выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", сказал китайский лидер. Байден и Си Цзиньпин "призвали рабочие группы предпринять конкретные действия для возвращения двусторонних отношений на правильный путь и приложить соответствующие усилия для разрешения "кризиса в Украине", сообщили государственные СМИ Китая.