Байден и Си Цзиньпин говорили о войне в Украине почти два часа. Лидер Китая сказал, что конфликт не входит ни в чьи интересы

Официального релиза о переговорах Белый дом пока не опубликовал, китайские государственные СМИ, в частности канал CCTV, сообщают, что глава КНР сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Си Цзиньпин снова назвал войну "украинским кризисом", но сказал, что "это не то, что хотят видеть в Китае".

США и Китай как члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие экономики мира должны "выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", сказал китайский лидер.

Газета Global Times сообщает в Twitter, что оба лидера согласились: беседа была конструктивной. По данным издания, Байден и Си Цзиньпин "призвали рабочие группы предпринять конкретные действия для возвращения двусторонних отношений на правильный путь и приложить соответствующие усилия для разрешения "кризиса в Украине".

Xi and Biden agreed that the video meeting was constructive, and urged working groups to take concrete actions to bring bilateral relations back to the right track and make respective efforts in solving Ukraine crisis. #XiBidenMeeting pic.twitter.com/UrM2BWkSWZ — Global Times (@globaltimesnews) March 18, 2022

Кроме того, глава КНР в беседе с Байденом призвал США и НАТО провести переговоры с Россией "для решения проблем", связанных с войной в Украине, и "высказался против неизбирательных санкций", пишет Global Times.

President Xi encouraged US and NATO to have conversations with Russia to solve problems behind the Ukraine crisis, and expressed opposition to indiscriminate sanctions, during his video talk with US President Joe Biden. #XiBidenMeeting pic.twitter.com/4CuxhFPrLe — Global Times (@globaltimesnews) March 18, 2022

Госсекретарь США Энтони Блинкен до разговора Байдена и Си Цзиньпина говорил, что глава Белого дома предупредит собеседника о последствиях поддержки РФ в войне с Украиной.