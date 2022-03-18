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Байден и Си Цзиньпин говорили о войне в Украине почти два часа. Лидер Китая сказал, что конфликт не входит ни в чьи интересы

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Байден и Си Цзиньпин говорили по видеосвязи
Байден и Си Цзиньпин говорили по видеосвязи
Фото: ЕРА

18 марта президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, которая продолжалась почти два часа, темой разговора была война России против Украины, сообщили в Белом доме, пишет Reuters.

Официального релиза о переговорах Белый дом пока не опубликовал, китайские государственные СМИ, в частности канал CCTV, сообщают, что глава КНР сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы. 

Си Цзиньпин снова назвал войну "украинским кризисом", но сказал, что "это не то, что хотят видеть в Китае". 

США и Китай как члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие экономики мира должны "выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", сказал китайский лидер. 

Газета Global Times сообщает в Twitter, что оба лидера согласились: беседа была конструктивной. По данным издания, Байден и Си Цзиньпин "призвали рабочие группы предпринять конкретные действия для возвращения двусторонних отношений на правильный путь и приложить соответствующие усилия для разрешения "кризиса в Украине".

Кроме того, глава КНР в беседе с Байденом призвал США и НАТО провести переговоры с Россией "для решения проблем", связанных с войной в Украине, и "высказался против неизбирательных санкций", пишет Global Times.

Госсекретарь США Энтони Блинкен до разговора Байдена и Си Цзиньпина говорил, что глава Белого дома предупредит собеседника о последствиях поддержки РФ в войне с Украиной

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, война России против Украины
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