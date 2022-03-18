Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях поддержки России в войне против Украины – Блинкен

Блинкен заявил, что Китай обещает поддерживать международные правила и законы, но в вопросе Украины "двигается в противоположном направлении" Фото: EPA

Дипломат напомнил, что телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится 18 марта.

"Он сообщит ему, что любые действия, которые будут направлены на помощь России, повлекут последствия", – сказал дипломат.

Блинкен заявил, что сейчас все усилия США и их партнеров направлены на поддержку Украины.

"Необходимо покончить с этой войной. Необходимо поддержать Украину и принять необходимые меры против Москвы. Мы благодарим Украину за то, что она продолжает работать в дипломатическом направлении перед лицом жестокой агрессии. Мы поддерживаем дипломатическую работу, насколько это возможно", – сказал дипломат.

Он добавил, что по этому вопросу США работают со всеми странами, "особенно с тем, кто может оказать прямое воздействие на Россию", чтобы заставить ее окончить эту войну.

"Мы считаем, что Китай особенно имеет определенное воздействие на президента [РФ Владимира] Путина. Он обещает поддерживать международные правила и законы, но вместо этого двигается в противоположном направлении, отказывается заклеймить позором эту агрессию, пытается представить себя нейтральной стороной. Даже готов оказать помощь России", – сказал дипломат.

В заявлении Белого дома о разговоре Байдена и Си Цзиньпина сказано, что лидеры обсудят вопросы регулирования соперничества между странами, войну России против Украины и "другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

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