Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях поддержки России в войне против Украины – Блинкен

Дипломат напомнил, что телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится 18 марта.

"Он сообщит ему, что любые действия, которые будут направлены на помощь России, повлекут последствия", – сказал дипломат.

Блинкен заявил, что сейчас все усилия США и их партнеров направлены на поддержку Украины.

"Необходимо покончить с этой войной. Необходимо поддержать Украину и принять необходимые меры против Москвы. Мы благодарим Украину за то, что она продолжает работать в дипломатическом направлении перед лицом жестокой агрессии. Мы поддерживаем дипломатическую работу, насколько это возможно", – сказал дипломат.

Он добавил, что по этому вопросу США работают со всеми странами, "особенно с тем, кто может оказать прямое воздействие на Россию", чтобы заставить ее окончить эту войну.

"Мы считаем, что Китай особенно имеет определенное воздействие на президента [РФ Владимира] Путина. Он обещает поддерживать международные правила и законы, но вместо этого двигается в противоположном направлении, отказывается заклеймить позором эту агрессию, пытается представить себя нейтральной стороной. Даже готов оказать помощь России", – сказал дипломат.

В заявлении Белого дома о разговоре Байдена и Си Цзиньпина сказано, что лидеры обсудят вопросы регулирования соперничества между странами, войну России против Украины и "другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".