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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в завершении войны с РФ

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Киев разделяет позицию Пекина о необходимости поиска политического решения в войне РФ против Украины, отметил Кулеба
Киев разделяет позицию Пекина о необходимости поиска политического решения в войне РФ против Украины, отметил Кулеба
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Китая сыграть важную роль в прекращении войны РФ против Украины, которая началась 24 февраля после вторжения России. Об этом глава МИД написал в Twitter 21 марта.

"На протяжении десятилетий украино-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости поиска политического решения в войне России против Украины и призываем Китай как глобальную державу сыграть важную роль в этих усилиях", – отметил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

18 марта президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, которая продолжалась почти два часа, темой разговора была война России против Украины. Си Цзиньпин снова назвал войну "украинским кризисом", но сказал, что "это не то, что хотят видеть в Китае".

Посол Китая в США Цинь Ган в интервью телеканалу CBS News, опубликованном 20 марта, заявил, что его страна не будет поставлять России оружие и боеприпасы для войны с Украиной.

Теги: Россия, Украина, Китай, МИД Украины, нападение, призыв, КНР, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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