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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китайцам российская война против Украины уже поперек горла – Климкин

Климкин: Россию могут умножить на ноль
Климкин: Россию могут умножить на ноль
Фото: radiosvoboda.org

Китай не заинтересован в продолжении войны России против Украины. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 18 марта в Facebook перед началом переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китайцам российская война против нас уже поперек горла. Рост цен на нефть и продовольствие им совсем не нравится, они от них зависимы. Они поражены неудачами русской армии, ведь многие годы китайские офицеры обучались в российских военных академиях", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что сейчас у Байдена "непростая задача".

"Китай не хочет, чтобы выиграла Россия, но и боится нашей совместной с Западом победы. Как раз время договориться о будущем партнерстве между США и Китаем. Без России, ведь отношения с военными преступниками никому не нужны. Сегодня день, когда Россию могут умножить на ноль. Это будет не сразу, но будет", – объяснил Климкин.

Он подчеркнул, что при таком развитии событий "известные шутки о юане вместо рублей уже не будут анекдотами".

"Смеется тот, кто смеется последним. И это будем мы", – заявил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/518618162958111

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Разговор Си Цзиньпина и Байдена продолжался около двух часов и касался войны в Украине.

Официальные СМИ Китая опубликовали версию разговора китайской стороны. Согласно их информации, глава КНР назвал войну в Украине "украинским кризисом" и сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

Теги: Россия, США, Китай, Джо Байден, война, Си Цзиньпин, оккупация, переговоры, нападение, Павел Климкин, вторжение, КНР, анекдот, голосование, война России против Украины, дипломаты
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