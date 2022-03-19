Китайцам российская война против Украины уже поперек горла – Климкин

"Китайцам российская война против нас уже поперек горла. Рост цен на нефть и продовольствие им совсем не нравится, они от них зависимы. Они поражены неудачами русской армии, ведь многие годы китайские офицеры обучались в российских военных академиях", – написал он.
Украинский дипломат отметил, что сейчас у Байдена "непростая задача".
"Китай не хочет, чтобы выиграла Россия, но и боится нашей совместной с Западом победы. Как раз время договориться о будущем партнерстве между США и Китаем. Без России, ведь отношения с военными преступниками никому не нужны. Сегодня день, когда Россию могут умножить на ноль. Это будет не сразу, но будет", – объяснил Климкин.
Он подчеркнул, что при таком развитии событий "известные шутки о юане вместо рублей уже не будут анекдотами".
"Смеется тот, кто смеется последним. И это будем мы", – заявил Климкин.
Война России против Украины. Главное
Разговор Си Цзиньпина и Байдена продолжался около двух часов и касался войны в Украине.
Официальные СМИ Китая опубликовали версию разговора китайской стороны. Согласно их информации, глава КНР назвал войну в Украине "украинским кризисом" и сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.
Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.