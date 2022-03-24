Глава МИД Украины рассказал, с какими странами ведутся переговоры о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский считает, что после прекращения огня и вывода российских оккупационных войск западные страны могли бы предоставить Украине полноценные гарантии безопасности – в таком объеме, как если бы Украина была членом НАТО. Зеленский уверен, что такой вариант был бы компромиссным для всех заинтересованных сторон.
Кулебу спросили, что имеет в виду Украина, когда говорит о гарантиях безопасности.
Глава МИД ответил, что Украина хочет иметь что-то подобное к 5-й статье договора НАТО, что "если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые предоставляют свои гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции".
Журналист уточнила у Кулебы, будут ли включены названия стран, которые дадут эти гарантии безопасности.
Глава МИД Украины ответил утвердительно. По его словам, Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели.
Они, по словам Кулебы, "положительно отнеслись к этой идее". Это "единственный вопрос", который Украина обсуждает с пятью странами, остальные – "это часть переговоров между РФ и Украиной", резюмировал министр иностранных дел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны, которая началась 24 февраля после вторжения РФ. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате.
Газета Financial Times 16 марта со ссылкой на трех источников – участников переговоров опубликовала предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, который состоит из 15 пунктов.
В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы.
В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
По словам Кулебы, информация, опубликованная в Financial Times, – это позиция России. Советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк заявил 16 марта, что "украинская сторона имеет свои позиции".
Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.
17 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что РФ не против, чтобы гарантами безопасности Украины стали пять постоянных членов Совбеза ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), а также Турция и Германия.
18 марта президент РФ Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу о "нереалистичных предложениях" Украины на переговорах.