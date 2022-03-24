Глава МИД Украины рассказал, с какими странами ведутся переговоры о гарантиях безопасности

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией, отметил Кулеба Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский считает, что после прекращения огня и вывода российских оккупационных войск западные страны могли бы предоставить Украине полноценные гарантии безопасности – в таком объеме, как если бы Украина была членом НАТО. Зеленский уверен, что такой вариант был бы компромиссным для всех заинтересованных сторон.

Кулебу спросили, что имеет в виду Украина, когда говорит о гарантиях безопасности.

Глава МИД ответил, что Украина хочет иметь что-то подобное к 5-й статье договора НАТО, что "если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые предоставляют свои гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции".

Журналист уточнила у Кулебы, будут ли включены названия стран, которые дадут эти гарантии безопасности.

Глава МИД Украины ответил утвердительно. По его словам, Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели.

Они, по словам Кулебы, "положительно отнеслись к этой идее". Это "единственный вопрос", который Украина обсуждает с пятью странами, остальные – "это часть переговоров между РФ и Украиной", резюмировал министр иностранных дел.

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