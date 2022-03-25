Зеленский – Евросовету о вступлении Украины в ЕС: Я вас прошу: не опоздайте!

Зеленский: Мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия тоже будет с нами Фото: president.gov.ua

Он поблагодарил Евросоюз за поддержку и солидарность с Украиной.

"Вы объединены, объединены вокруг нас. Но я хочу сказать, что было сделано так или иначе по-разному. Но еще раз – главное: вы объединились. И мы это действительно ценим", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что ЕС ввел против России санкции, Украина благодарна за этот шаг, но это было "немного поздно".

"Потому что если бы это было превентивно, Россия не пошла бы войной. Никто точно не знает, но во всяком случае был шанс... [Газопровод] "Северный поток – 2" вы заблокировали. Мы вам благодарны. И это правильно. Но это тоже было немного поздно. Потому что если бы было своевременно, Россия не создала бы газовый кризис. По крайней мере был шанс", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Россия – месяц войны еще раз это точно показал – это разные миры, и у Европейского союза была возможность еще раз убедиться, "кто чего стоит".

"Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец-то! Вот здесь я вас прошу: не опоздайте! Пожалуйста, – сказал Зеленский. – Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс".

Дальше он перечислил все 27 членов ЕС и их отношение к вступлению Украины в ЕС.

Он сказал, что "за нас" – Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Чехия, Болгария и Хорватия.

"Франция – Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас", – обратился Зеленский к президенту Франции Эммануэлю Макрону и далее продолжил называть страны и их позицию относительно принятия Украины в ЕС: "Румыния знает, что такое достоинство, а значит, в решающий момент будет за нас. Греция – верю, что с нами. Германия... Я чуть позже... Португалия – ну практически... Швеция – желто-синие всегда должны быть вместе. Финляндия – знаю, что вы с нами. Нидерланды – за рациональных, так что найдем общий язык. Мальта – верю, что удастся. Дания – верю, что удастся. Люксембург – мы понимаем друг друга. Кипр – очень верю, что с нами. Италия – спасибо за поддержку! Испания – найдем общий язык. Бельгия – найдем аргументы. Австрия! Вместе с украинцами для вас это возможности, я уверен в этом. Ирландия – ну практически".

Отдельно Зеленский обратил внимание на позицию Венгрии и обратился к ее премьеру Виктору Орбану.

"Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство, – сказал глава государства. – Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?.. И ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать".

Он сказал, что Украине нужна поддержка ЕС.

"Мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия тоже будет с нами", – завил в конце Зеленский.