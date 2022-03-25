Зеленский – Орбану: Ты сомневаешься – вводить санкции или нет, пропускать оружие или торговать с Россией? Пора уже решать

Зеленский: Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную Фото: president.gov.ua

Президент говорил о перспективе членства Украины в Евросоюзе и о том, какие страны поддерживают Украину. Когда очередь дошла до Венгрии, он сказал: "Я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство".

Он рассказал, что много раз был в Будапеште, что это очень красивый и душевный город.

"И такие же люди. У вас были трагические моменты жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал... Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей", – сказал Зеленский, имея в виду мемориал жертвам Холокоста, установленный на берегу Дуная в Будапеште.

После этого президент обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. Та же обувь в Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты сомневаешься – вводить санкции или нет? Сомневаешься – пропускать оружие или нет? Сомневаешься – торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине нужна поддержка Венгрии.

"Мы верим в вас. Нам нужна ваша поддержка. Мы верим твой в народ", – сказал он, обращаясь к Орбану.

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