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Зеленский – Орбану: Ты сомневаешься – вводить санкции или нет, пропускать оружие или торговать с Россией? Пора уже решать

Зеленский: Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную
Зеленский: Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время виртуального обращения к Европейскому совету вечером 24 марта раскритиковал позицию Венгрии относительно нападения России на Украину. Видеозапись обращения главы государства опубликована на странице Офиса президента в Facebook.

Президент говорил о перспективе членства Украины в Евросоюзе и о том, какие страны поддерживают Украину. Когда очередь дошла до Венгрии, он сказал: "Я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство".

Он рассказал, что много раз был в Будапеште, что это очень красивый и душевный город.

"И такие же люди. У вас были трагические моменты жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал... Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей", – сказал Зеленский, имея в виду мемориал жертвам Холокоста, установленный на берегу Дуная в Будапеште. 

После этого президент обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. Та же обувь в Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты сомневаешься – вводить санкции или нет? Сомневаешься – пропускать оружие или нет? Сомневаешься – торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украине нужна поддержка Венгрии.

"Мы верим в вас. Нам нужна ваша поддержка. Мы верим твой в народ", – сказал он, обращаясь к Орбану. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1639975616360208/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти. 

8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это  станет "непропорционально большим бременем" для ВенгрииПо его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В МИД Украины ответили, что невозможно гарантировать мир и безопасность Венгрии без мира и безопасности Украины. "Ошибочно полагать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", – заявил спикер ведомства Олег Николенко

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Венгрия, Мариуполь, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз
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