Россияне могут попытаться возобновить наступление в направлении Броваров, чтобы заблокировать Киев – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе подчеркнули, что главные задания оккупантов – установление контроля над левобережной частью Украины, окружение городов и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей – не были выполнены.

Однако россиянам "удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Крымом".

В Генштабе также отметили, что россияне продолжают заниматься восполнением потерь, перемещая резервные подразделения своих вооруженных сил.

По данным Генштаба:

на Волынском направлении противник не производил наступательной операции;

на Полесском направлении враг пытается восстановить положение своих сил в районах Киева и Макарова, продолжает обстрелы;

на Северском направлении противник совершает неудачные попытки блокировки Чернигова;

на Броварском направлении оккупанты перешли к обороне, занимаются инженерным оборудованием позиций, "вероятно, будут пытаться в очередной раз возобновить наступление в направлении городов Бровары и Борисполь, чтобы заблокировать Киев с восточного направления";

на Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери;

на Донецком направлении враг удерживает рубежи и пытается захватить Попасную, Рубежное и Мариуполь, однако успеха нет;

на Запорожском направлении россияне силами до пяти БТГр перешли к обороне;

на Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны.

Отмечается, что Россия выводит отдельные подразделения войск, действующих в районе Сум и Харькова – в связи с потерями более 50% личного состава;

Также в Генштабе уточнили, что в Азовской операционной зоне при нанесении удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. "Продолжается уточнение других потерь противника", – говорится в сообщении.

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