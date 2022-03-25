Россияне могут попытаться возобновить наступление в направлении Броваров, чтобы заблокировать Киев – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что главные задания оккупантов – установление контроля над левобережной частью Украины, окружение городов и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей – не были выполнены.
Однако россиянам "удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Крымом".
В Генштабе также отметили, что россияне продолжают заниматься восполнением потерь, перемещая резервные подразделения своих вооруженных сил.
По данным Генштаба:
Отмечается, что Россия выводит отдельные подразделения войск, действующих в районе Сум и Харькова – в связи с потерями более 50% личного состава;
Также в Генштабе уточнили, что в Азовской операционной зоне при нанесении удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. "Продолжается уточнение других потерь противника", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прошел месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск на утро 24 марта составили около 15 800 человек, сообщили в Генштабе ВСУ.