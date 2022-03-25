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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне могут попытаться возобновить наступление в направлении Броваров, чтобы заблокировать Киев – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российская армия на Броварском направлении перешла к обороне, обустраивает позиции, и может попытаться возобновить наступление. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 00.00 25 марта.

В Генштабе подчеркнули, что главные задания оккупантов – установление контроля над левобережной частью Украины, окружение городов и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей – не были выполнены. 

Однако россиянам "удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Крымом".

В Генштабе также отметили, что россияне продолжают заниматься восполнением потерь, перемещая резервные подразделения своих вооруженных сил.

По данным Генштаба: 

  • на Волынском направлении противник не производил наступательной операции;
  • на Полесском направлении враг пытается восстановить положение своих сил в районах Киева и Макарова, продолжает обстрелы;
  • на Северском направлении противник совершает неудачные попытки блокировки Чернигова;
  • на Броварском направлении оккупанты перешли к обороне, занимаются инженерным оборудованием позиций, "вероятно, будут пытаться в очередной раз возобновить наступление в направлении городов Бровары и Борисполь, чтобы заблокировать Киев с восточного направления";
  • на Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери;
  • на Донецком направлении враг удерживает рубежи и пытается захватить Попасную, Рубежное и Мариуполь, однако успеха нет;
  • на Запорожском направлении россияне силами до пяти БТГр перешли к обороне;
  • на Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны.

Отмечается, что Россия выводит отдельные подразделения войск, действующих в районе Сум и Харькова – в связи с потерями более 50% личного состава;

Также в Генштабе уточнили, что в Азовской операционной зоне при нанесении удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. "Продолжается уточнение других потерь противника", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279993924313693

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прошел месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск на утро 24 марта составили около 15 800 человек, сообщили в Генштабе ВСУ. 

Теги: Киев, Харьков, Сумы, Донецкая область, Борисполь, Генштаб ВСУ, Изюм, Харьковская область, Запорожская область, Бровары, война России против Украины
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