Генштаб ВСУ уточнил информацию о результатах удара по российским кораблям в Бердянске: уничтожен не "Орск", а "Саратов", еще два повреждены

Изначально сообщалось, что ВМС ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Орск", а еще два больших десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск" – получили повреждения и утратили боеспособность. Пожар на корабле был зафиксирован на видео.
В Генштабе сообщили позже, что название уничтоженного корабля – "Саратов".
"Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника", – добавили авторы сводки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск на утро 24 марта составили около 15 800 человек, сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме того, оккупанты потеряли четыре корабля/катера.