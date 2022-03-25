Генштаб ВСУ уточнил информацию о результатах удара по российским кораблям в Бердянске: уничтожен не "Орск", а "Саратов", еще два повреждены

Пожар на российском десантном корабле в порту Бердянска зафиксировали на видео Скриншот: Українська правда / YouTube

Изначально сообщалось, что ВМС ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Орск", а еще два больших десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск" – получили повреждения и утратили боеспособность. Пожар на корабле был зафиксирован на видео.

В Генштабе сообщили позже, что название уничтоженного корабля – "Саратов".

"Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника", – добавили авторы сводки.

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