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"Мой ответ – да". Байден заявил, что поддерживает исключение России из G20

Байден рассказал, что тема исключения РФ из "Большой двадцатки" поднималась на встречах с союзниками в Бельгии
Байден рассказал, что тема исключения РФ из "Большой двадцатки" поднималась на встречах с союзниками в Бельгии
Фото: EPA

Президент США Джо Байден считает, что Россия должна быть исключена из "Большой двадцатки" (G20) – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе 24 марта после внеочередного саммита НАТО, фрагмент пресс-конференции опубликовал в YouTube канал CNBC.

"Мой ответ – да", – сказал Байден, когда его спросили, нужно ли исключить из G20 Россию.

Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии, и подчеркнул, что это решение должны принять все члены G20

Президент США считает, что если Индонезия, которая в этом году принимает саммит G20, и другие страны-члены (он не назвал их) не согласятся с исключением России, то на встречах "Большой двадцатки" должна присутствовать Украина. Байден уточнил, что тоже поднимал этот вопрос в беседах с союзниками. 

Ближайший саммит G20 должен состояться в ноябре в Индонезии, сообщается на сайте G20. По данным агентства Reuters, президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность его посещения. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева сказала, что это будет зависеть от многих факторов, в том числе от ситуации с COVID, но "пока он хочет".

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 22 марта, что США будут обсуждать с союзниками вопрос о статусе России в G20. "Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе", – цитирует его "Голос Америки"

Вопрос об исключении России из G20 возник в связи с ее нападением на Украину. Польша предложила включить себя в эту организацию вместо РФ. Представители польского правительства утверждают, что идея настолько понравилась Соединенным Штатам, что они готовы покинуть организацию и создать новое объединение. 

Против исключения РФ публично выступил Китай. Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Россия "является важным членом G20, и ни один другой участник не имеет права исключать ее [из объединения]".

Для исключения РФ из G20 необходимо согласие всех членов.

Контекст:

Россия была исключена из "Большой восьмерки" (в G7 остались США, Канада, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Япония) в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе. Однако она по-прежнему состоит в G20.

На данный момент в "Большую двадцатку", кроме России и стран G7, входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Европейский союз.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Индонезия, Джо Байден, Большая двадцатка, G20
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