Китай выступил против исключения России из G20

Он, в частности, считает, что Россия "является важным членом G20, и ни один другой участник не имеет права исключать ее [из объединения]".
Так спикер МИД Китая прокомментировал информацию о том, что США и их союзники изучают возможность исключения России из "Большой двадцатки" из-за российского вторжения в Украину.
Для исключения РФ из "Двадцатки" необходимо согласие всех членов.
22 марта 2022 года министр развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что Варшава предложила США исключить Россию из "Большой двадцатки" и заменить ее Польшей.
Он также сказал, что представители администрации президента США Джо Байдена встретили это предложение "с большим одобрением".
В 2014 году, после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс, Россия была исключена из "Большой восьмерки". В G7 остались США, Канада, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Япония.
На данный момент в "Большую двадцатку", кроме России и стран G7, входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Европейский союз.
На страны G20 приходится около 85% мирового ВВП.