Китай выступил против исключения России из G20

Польша предлагала исключить Россию из G20 из-за ее агрессии против Украины Фото: EPA

Он, в частности, считает, что Россия "является важным членом G20, и ни один другой участник не имеет права исключать ее [из объединения]".

Так спикер МИД Китая прокомментировал информацию о том, что США и их союзники изучают возможность исключения России из "Большой двадцатки" из-за российского вторжения в Украину.

Для исключения РФ из "Двадцатки" необходимо согласие всех членов.