"Трудно переоценить эту помощь". НБУ заключил с центробанком Польши договор о валютном свопе на $1 млрд

"Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия!" – заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

В Нацбанке отметили, что решение о проведении валютного свопа было принято правлением польского центробанка в первый день нападения России на Украину – 24 февраля 2022 года.

"С этого времени началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции. 21 марта 2022 года вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа между центробанками Украины и Польши. Срок действия сделки – 1 год с возможностью продления", – говорится в сообщении.