ЕС и США обсудили готовность ввести новые санкции против РФ и Беларуси за агрессию против Украины

"Они рассмотрели свои текущие усилия по возложению экономических издержек на Россию и Беларусь, а также свою готовность принять дополнительные меры и пресечь любые попытки обойти санкции", – говорится в сообщении.

Также политики обсудили сотрудничество ЕС и США для снижения зависимости от российского ископаемого топлива, ускорения перехода на экологически чистую энергию.

"Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдове и в более широком регионе Восточного партнерства", – отмечается в заявлении.

Наконец, лидеры ЕС и США подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



