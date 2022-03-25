ЕС и США обсудили готовность ввести новые санкции против РФ и Беларуси за агрессию против Украины

"Они рассмотрели свои текущие усилия по возложению экономических издержек на Россию и Беларусь, а также свою готовность принять дополнительные меры и пресечь любые попытки обойти санкции", – говорится в сообщении.
Также политики обсудили сотрудничество ЕС и США для снижения зависимости от российского ископаемого топлива, ускорения перехода на экологически чистую энергию.
"Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдове и в более широком регионе Восточного партнерства", – отмечается в заявлении.
Наконец, лидеры ЕС и США подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24–25 марта в Брюсселе проходит саммит стран ЕС. В первый день саммита лидеры ЕС обсудили военную агрессию России, поддержку Украины и укрепление трансатлантического сотрудничества. В заседании принял участие президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед собравшимися в режиме видеоконференции.
Лидеры Европейского союза в общем заявлении в очередной раз сообщили, что признают европейские устремления Украины. Также ЕС пообещал создать трастовый фонд для финансирования восстановления Украины после войны.