Лидеры ЕС опять заявили, что поддерживают Украину и признают ее европейские устремления

"Европейский союз поддерживает Украину и ее народ, и Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", – сказано в заявлении.
Под Версальской декларацией имеется в виду документ, который лидеры ЕС приняли 11 марта на неформальном саммите во Франции. В нем были те же слова: "Европейский совет признает европейские устремления и европейский выбор Украины", а также фраза, что "Украина принадлежит нашей европейской семье".
В новом заявлении Европейский совет вновь предложил Европейской комиссии представить свое мнение относительно заявки Украины на вступление в Европейский союз.
При этом в ЕС подчеркнули, что продолжат оказывать скоординированную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.
В саммите ЕС принял участие президент США Джо Байден, который накануне прибыл в Бельгию, и президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед собравшимися в режиме видеоконференции.
Зеленский призвал Европейский союз "не опоздать", когда речь идет о членстве Украины в блоке.
"Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец-то! Вот здесь я вас прошу: не опоздайте! Пожалуйста, – сказал Зеленский. – Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс".
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
После принятия Версальской декларации президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
Согласно результатам опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживают вступление Украины в ЕС.