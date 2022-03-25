Лидеры ЕС опять заявили, что поддерживают Украину и признают ее европейские устремления

На саммите ЕС приняли заявление о политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины Фото: consilium.europa.eu

"Европейский союз поддерживает Украину и ее народ, и Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", – сказано в заявлении.

Под Версальской декларацией имеется в виду документ, который лидеры ЕС приняли 11 марта на неформальном саммите во Франции. В нем были те же слова: "Европейский совет признает европейские устремления и европейский выбор Украины", а также фраза, что "Украина принадлежит нашей европейской семье".

В новом заявлении Европейский совет вновь предложил Европейской комиссии представить свое мнение относительно заявки Украины на вступление в Европейский союз.

При этом в ЕС подчеркнули, что продолжат оказывать скоординированную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

В саммите ЕС принял участие президент США Джо Байден, который накануне прибыл в Бельгию, и президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед собравшимися в режиме видеоконференции.

Зеленский призвал Европейский союз "не опоздать", когда речь идет о членстве Украины в блоке.

"Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец-то! Вот здесь я вас прошу: не опоздайте! Пожалуйста, – сказал Зеленский. – Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс".