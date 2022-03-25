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ПОЛИТИКА

Лидеры ЕС опять заявили, что поддерживают Украину и признают ее европейские устремления

На саммите ЕС приняли заявление о политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины
На саммите ЕС приняли заявление о политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины
Фото: consilium.europa.eu

Лидеры Европейского союза в очередной раз заявили, что признают европейские устремления Украины. Об этом сказано в принятом 24 марта на саммите в Бельгии заявлении, текст которого опубликован на сайте Европейского совета.

"Европейский союз поддерживает Украину и ее народ, и Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", – сказано в заявлении.

Под Версальской декларацией имеется в виду документ, который лидеры ЕС приняли 11 марта на неформальном саммите во Франции. В нем были те же слова: "Европейский совет признает европейские устремления и европейский выбор Украины", а также фраза, что "Украина принадлежит нашей европейской семье". 

В новом заявлении Европейский совет вновь предложил Европейской комиссии представить свое мнение относительно заявки Украины на вступление в Европейский союз.

При этом в ЕС подчеркнули, что продолжат оказывать скоординированную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

В саммите ЕС принял участие президент США Джо Байден, который накануне прибыл в Бельгию, и президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед собравшимися в режиме видеоконференции.

Зеленский призвал Европейский союз "не опоздать", когда речь идет о членстве Украины в блоке. 

"Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец-то! Вот здесь я вас прошу: не опоздайте! Пожалуйста, – сказал Зеленский. – Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс".

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

После принятия Версальской декларации президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Согласно результатам опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживают вступление Украины в ЕС.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, саммит ЕС, Соглашение об ассоциации, Европейский совет, Евросоюз
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