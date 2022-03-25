ЕС пообещал создать трастовый фонд для финансирования восстановления Украины после войны

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения нападения России – для восстановления демократической Украины", – сказано в заявлении.

Именно для этих целей члены ЕС планируют создать специальный фонд и уже призвали другие страны принять участие в этом проекте.

Кроме того, лидеры ЕС инициировали проведение международной конференции для сбора средств для этого фонда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)