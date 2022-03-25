ЕС пообещал создать трастовый фонд для финансирования восстановления Украины после войны

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения нападения России – для восстановления демократической Украины", – сказано в заявлении.
Именно для этих целей члены ЕС планируют создать специальный фонд и уже призвали другие страны принять участие в этом проекте.
Кроме того, лидеры ЕС инициировали проведение международной конференции для сбора средств для этого фонда.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным МВД Украины, с начала вторжения российская армия уничтожила в Украине не менее 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. В частности, по состоянию на 15 марта было известно о 2700 разрушенных домах.
По оценке украинского правительства на 15 марта, ущерб Украины от нападения РФ составлял более $500 млрд.