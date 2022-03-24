Евросоюз удвоил военную помощь Украине до €1 млрд

Речь идет о помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которая позволит ЕС "поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии".
Отмечается, что первоначально выделенный бюджет в €500 млн будет увеличен еще на €500 млн.
По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, на эти средства приобретут разное оборудование, в том числе военное, платформы, предназначенные для доставки летального вооружения в оборонных целях, а также индивидуальную защиту, аптечки и топливо.
Срок действия меры помощи продлевается на 12 месяцев.
The EU has approved an additional €500 million to support the Ukrainian armed forces. The funds will finance the provision of equipment and supplies such as:— EU Council (@EUCouncil) March 23, 2022
* personal protective equipment
* first aid kits and fuel
* military equipment and platforms
More * #StandWithUkraine
Пресс-служба ЕС подчеркивает, что неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.
"Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении.
21 марта это решение анонсировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она не назвала сроков поставок и конкретных видов вооружения из соображений безопасности. В тот же день министры иностранных дел Евросоюза предварительно одобрили выделение этих средств.