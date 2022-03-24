Евросоюз удвоил военную помощь Украине до €1 млрд

Речь идет о помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которая позволит ЕС "поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии".

Отмечается, что первоначально выделенный бюджет в €500 млн будет увеличен еще на €500 млн.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, на эти средства приобретут разное оборудование, в том числе военное, платформы, предназначенные для доставки летального вооружения в оборонных целях, а также индивидуальную защиту, аптечки и топливо.

Срок действия меры помощи продлевается на 12 месяцев.

The EU has approved an additional €500 million to support the Ukrainian armed forces. The funds will finance the provision of equipment and supplies such as:



* personal protective equipment

* first aid kits and fuel

* military equipment and platforms



More * #StandWithUkraine — EU Council (@EUCouncil) March 23, 2022

Пресс-служба ЕС подчеркивает, что неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

"Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении.