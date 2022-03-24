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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евросоюз удвоил военную помощь Украине до €1 млрд

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В ЕС продолжат поддерживать ВСУ для защиты Украины от российской военной агрессии
В ЕС продолжат поддерживать ВСУ для защиты Украины от российской военной агрессии
Фото: depositphotos.com

Совет ЕС принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд. Об этом сообщается 23 марта на сайте Евросоюза.

Речь идет о помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которая позволит ЕС "поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии".

Отмечается, что первоначально выделенный бюджет в €500 млн будет увеличен еще на €500 млн.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, на эти средства приобретут разное оборудование, в том числе военное, платформы, предназначенные для доставки летального вооружения в оборонных целях, а также индивидуальную защиту, аптечки и топливо.

Срок действия меры помощи продлевается на 12 месяцев.

Пресс-служба ЕС подчеркивает, что неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

"Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении. 

Контекст:

21 марта это решение анонсировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она не назвала сроков поставок и конкретных видов вооружения из соображений безопасности. В тот же день министры иностранных дел Евросоюза предварительно одобрили выделение этих средств.

Теги: военная помощь, Совет ЕС, Европейский союз, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, финансирование, ЕС
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