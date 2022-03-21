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Новая Зеландия даст Украине $3,5 млн на нелетальное оружие

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По словам Ардерн, общая помощь Новой Зеландии Украине составила уже более $7,5 млн
По словам Ардерн, общая помощь Новой Зеландии Украине составила уже более $7,5 млн
Фото: EPA

Новая Зеландия выделит Украине 5 млн новозеландских долларов ($3,5 млн) на покупку нелетального оружия, и пришлет защитное снаряжение. Об этом объявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, отмечает RNZ.

Ардерн сообщила, что разговаривала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и они согласовали выделение $3,5 млн в поддержку Украины, включая вклад в целевой фонд НАТО для оказания немедленной нелетальной военной помощи (топливо, военные пайки, средства связи военные аптечки).

Новая Зеландия также решила поставить тактическое оборонное оборудование – бронежилеты, шлемы и жилеты.

Общая помощь Новой Зеландии Украине составит 11 миллионов новозеландских долларов (более $7,5 млн).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Новая Зеландия, война, военная помощь, война России против Украины, Джасинда Ардерн, Денис Шмыгаль
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