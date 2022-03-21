Новая Зеландия даст Украине $3,5 млн на нелетальное оружие

По словам Ардерн, общая помощь Новой Зеландии Украине составила уже более $7,5 млн Фото: EPA

Ардерн сообщила, что разговаривала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и они согласовали выделение $3,5 млн в поддержку Украины, включая вклад в целевой фонд НАТО для оказания немедленной нелетальной военной помощи (топливо, военные пайки, средства связи военные аптечки).

Новая Зеландия также решила поставить тактическое оборонное оборудование – бронежилеты, шлемы и жилеты.

Общая помощь Новой Зеландии Украине составит 11 миллионов новозеландских долларов (более $7,5 млн).

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