Квасьневский: Украине надо давать оружие. Вам надо дать эти все антиракетные системы

"Первый шаг – политическая поддержка, конечно: полностью все страны НАТО и Европейского союза вместе. Единогласно. Чтобы здесь не было никаких колебаний. Второе: поддержка военная для Украины. Да. Вам надо оружие давать", – сказал Квасьневский.

По его словам, НАТО "конечно, должно бояться, чтобы не спровоцировать" президента РФ Владимира Путина, но необходимо также рассматривать ситуацию в развитии.

Гордон спросил: "Военную помощь при вас Польша бы предоставила?"

"Абсолютно, да. Я думаю, что и НАТО это должно делать и так далее. Вам надо дать эти все антиракетные системы, – ответил Квасьневский. – И третья вещь очень важная: это гуманитарная помощь. Потому что, вы знаете, больше 2 млн украинцев уже в Польше".

Журналист выразил благодарность властям и гражданам Польши за помощь украинцам, которые вынуждены бежать из страны.

"Я думаю и надеюсь, что это будет продолжаться. Потому что эмоции первых дней – это понятно. Но я думаю, что поляки будут тоже очень сильно с вами, украинцами, следующие много недель и месяцев. И я под конец скажу вам... Не знаю, чьи это слова. В последние дни [звучит] хорошая фраза: "Нам, украинцам, всегда говорили, что у нас есть великий брат Россия. А мы поняли сегодня, что у нас есть хорошая сестра Польша". И мне это очень понравилось", – отреагировал Квасьневский.

"Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)