Квасьневский: Украине надо давать оружие. Вам надо дать эти все антиракетные системы

"Первый шаг – политическая поддержка, конечно: полностью все страны НАТО и Европейского союза вместе. Единогласно. Чтобы здесь не было никаких колебаний. Второе: поддержка военная для Украины. Да. Вам надо оружие давать", – сказал Квасьневский.
По его словам, НАТО "конечно, должно бояться, чтобы не спровоцировать" президента РФ Владимира Путина, но необходимо также рассматривать ситуацию в развитии.
Гордон спросил: "Военную помощь при вас Польша бы предоставила?"
"Абсолютно, да. Я думаю, что и НАТО это должно делать и так далее. Вам надо дать эти все антиракетные системы, – ответил Квасьневский. – И третья вещь очень важная: это гуманитарная помощь. Потому что, вы знаете, больше 2 млн украинцев уже в Польше".
Журналист выразил благодарность властям и гражданам Польши за помощь украинцам, которые вынуждены бежать из страны.
"Я думаю и надеюсь, что это будет продолжаться. Потому что эмоции первых дней – это понятно. Но я думаю, что поляки будут тоже очень сильно с вами, украинцами, следующие много недель и месяцев. И я под конец скажу вам... Не знаю, чьи это слова. В последние дни [звучит] хорошая фраза: "Нам, украинцам, всегда говорили, что у нас есть великий брат Россия. А мы поняли сегодня, что у нас есть хорошая сестра Польша". И мне это очень понравилось", – отреагировал Квасьневский.
"Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ООН на 21 марта, Украину из-за российской агрессии уже покинули более 3,5 млн граждан. Из них 2,1 млн приняла Польша.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал 12 марта, что с действующим президентом Польши Анджеем Дудой общается по несколько раз в день, говорят политики в том числе о безопасности государств, а отношения между странами "сложились особые". "[Дуда] помогает, как и премьер. На уровне премьеров тоже у нас очень неплохие отношения, они общаются. Я благодарен, что принимают украинцев в Польше и помогают. Но они все равно в гостях", – заявил Зеленский, отметив, что в Польше для украинцев пытаются создать "климат такой, как дома".
Квасьневский был президентом Польши в 1995–2005 годах.