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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Квасьневский: Украине надо давать оружие. Вам надо дать эти все антиракетные системы

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Квасьневский: Поляки будут с украинцами следующие много недель и месяцев
Квасьневский: Поляки будут с украинцами следующие много недель и месяцев
Фото: ЕРА

Украине необходима военная помощь. Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о его действиях на месте нынешнего президента Польши в условиях агрессии РФ против Украины.

"Первый шаг – политическая поддержка, конечно: полностью все страны НАТО и Европейского союза вместе. Единогласно. Чтобы здесь не было никаких колебаний. Второе: поддержка военная для Украины. Да. Вам надо оружие давать", – сказал Квасьневский. 

По его словам, НАТО "конечно, должно бояться, чтобы не спровоцировать" президента РФ Владимира Путина, но необходимо также рассматривать ситуацию в развитии. 

Гордон спросил: "Военную помощь при вас Польша бы предоставила?"

"Абсолютно, да. Я думаю, что и НАТО это должно делать и так далее. Вам надо дать эти все антиракетные системы, – ответил Квасьневский. – И третья вещь очень важная: это гуманитарная помощь. Потому что, вы знаете, больше 2 млн украинцев уже в Польше". 

Журналист выразил благодарность властям и гражданам Польши за помощь украинцам, которые вынуждены бежать из страны. 

"Я думаю и надеюсь, что это будет продолжаться. Потому что эмоции первых дней – это понятно. Но я думаю, что поляки будут тоже очень сильно с вами, украинцами, следующие много недель и месяцев. И я под конец скажу вам... Не знаю, чьи это слова. В последние дни [звучит] хорошая фраза: "Нам, украинцам, всегда говорили, что у нас есть великий брат Россия. А мы поняли сегодня, что у нас есть хорошая сестра Польша". И мне это очень понравилось", – отреагировал Квасьневский. 

"Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ООН на 21 марта, Украину из-за российской агрессии уже покинули более 3,5 млн граждан. Из них 2,1 млн приняла Польша. 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал 12 марта, что с действующим президентом Польши Анджеем Дудой общается по несколько раз в день, говорят политики в том числе о безопасности государств, а отношения между странами "сложились особые". "[Дуда] помогает, как и премьер. На уровне премьеров тоже у нас очень неплохие отношения, они общаются. Я благодарен, что принимают украинцев в Польше и помогают. Но они все равно в гостях", – заявил Зеленский, отметив, что в Польше для украинцев пытаются создать "климат такой, как дома".

Квасьневский был президентом Польши в 1995–2005 годах. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Польша, Александр Квасьневский, военная помощь, война России против Украины
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