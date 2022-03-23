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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Надежды на то, что войну удастся "локализовать" в Украине, бесполезны. Черчилль все объяснил: тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну

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Ермак: На российской боевой технике снова пишут "На Берлин!". Знаете, что это значит? Мы знаем. Израильтяне знают. Верьте тому, кто обещает вас убить
Ермак: На российской боевой технике снова пишут "На Берлин!". Знаете, что это значит? Мы знаем. Израильтяне знают. Верьте тому, кто обещает вас убить
Фото: president.gov.ua

Война в Украине – это не просто еще один локальный конфликт, это мировая война, которая пока идет на территории Украинского государства, уверен глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он сказал 22 марта во время выступления в Королевском институте международных дел в Великобритании (Chatham House). Текст речи Ермака опубликован на сайте ОП.

"Надежды на то, что войну удастся "локализовать" в Украине, бесполезны. Без должного отпора Москва не остановится, и каждая последующая ее авантюра будет неизбежно приближать мир к горячему глобальному конфликту", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что происходящее в Украине сейчас касается каждого в мире.

"Война в Украине – это не просто еще один локальный конфликт. Это мировая война, которая пока идет на территории нашего государства. Еще раз подчеркну: посягательства России выходят далеко за пределы Украины. Она претендует на восстановление советской зоны влияния как в Европе, так и в Азии... На российской боевой технике снова пишут "На Берлин!". Знаете, что это значит? Мы знаем. Израильтяне знают. Верьте тому, кто обещает вас убить", – заявил глава Офиса президента.

Он пояснил, что без полноценного ленд-лиза Украина может только обороняться, но без надежной системы ПВО долго эффективно защищаться невозможно. Однако страны Запады не дают его Украине, как и истребителей, и "не хотят видеть в НАТО".

"Этот страх эскалации понятен. Но этот страх не спасет. Уинстон Черчилль все объяснил: тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну", – сказал Ермак.

Он напомнил, что 24 марта состоится внеочередное заседание государств – участников НАТО, и призвал "сделать конкретные шаги навстречу Украине или сказать честно и публично, что таких шагов не будет". 

"Дадите ли вы нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец-то откроете нам полноценный ленд-лиз? Будете ли и дальше с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города? Скажу просто: закройте наше небо или хотя бы дайте нам наконец-то дальнобойные системы ПВО. Ваш страх эскалации питает агрессию. Ваша решимость удержит ее", – заявил Ермак.

По его словам, иначе Украина истечет кровью, обезлюдеет, но в любом случае не покорится. 

Он призвал Запад предоставить Украине надежные многосторонние юридически обязывающие гарантии безопасности, без которых любые договоренности "будут хрупкими и временными и продержатся ровно до того момента, когда Россия восстановит силы и попытается атаковать снова".

Контекст:

24 марта пройдет внеочередной саммит НАТО, посвященный российскому вторжению в Украину.

Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска. Она не стала прогнозировать, какое решение примет внеочередной саммит НАТО. 

В НАТО, куда входят 30 стран, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.

Теги: НАТО, оружие, ПВО, война России против Украины, Уинстон Черчилль, саммит НАТО
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