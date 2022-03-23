Ермак: Надежды на то, что войну удастся "локализовать" в Украине, бесполезны. Черчилль все объяснил: тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну

Ермак: На российской боевой технике снова пишут "На Берлин!". Знаете, что это значит? Мы знаем. Израильтяне знают. Верьте тому, кто обещает вас убить Фото: president.gov.ua

"Надежды на то, что войну удастся "локализовать" в Украине, бесполезны. Без должного отпора Москва не остановится, и каждая последующая ее авантюра будет неизбежно приближать мир к горячему глобальному конфликту", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что происходящее в Украине сейчас касается каждого в мире.

"Война в Украине – это не просто еще один локальный конфликт. Это мировая война, которая пока идет на территории нашего государства. Еще раз подчеркну: посягательства России выходят далеко за пределы Украины. Она претендует на восстановление советской зоны влияния как в Европе, так и в Азии... На российской боевой технике снова пишут "На Берлин!". Знаете, что это значит? Мы знаем. Израильтяне знают. Верьте тому, кто обещает вас убить", – заявил глава Офиса президента.

Війна в * – це не просто черговий локальний конфлікт. Це світова війна, яка поки що обмежується однією країною, нашою країною. * збройні сили та мирне населення тримаються з надлюдською відвагою. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 22, 2022

Он пояснил, что без полноценного ленд-лиза Украина может только обороняться, но без надежной системы ПВО долго эффективно защищаться невозможно. Однако страны Запады не дают его Украине, как и истребителей, и "не хотят видеть в НАТО".

"Этот страх эскалации понятен. Но этот страх не спасет. Уинстон Черчилль все объяснил: тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну", – сказал Ермак.

Закликаємо наших партнерів допомогти * закрити небо. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз, щоб захистити міста від ворожих літаків, крилатих та балістичних ракети. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 22, 2022

Он напомнил, что 24 марта состоится внеочередное заседание государств – участников НАТО, и призвал "сделать конкретные шаги навстречу Украине или сказать честно и публично, что таких шагов не будет".

"Дадите ли вы нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец-то откроете нам полноценный ленд-лиз? Будете ли и дальше с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города? Скажу просто: закройте наше небо или хотя бы дайте нам наконец-то дальнобойные системы ПВО. Ваш страх эскалации питает агрессию. Ваша решимость удержит ее", – заявил Ермак.

По его словам, иначе Украина истечет кровью, обезлюдеет, но в любом случае не покорится.

Он призвал Запад предоставить Украине надежные многосторонние юридически обязывающие гарантии безопасности, без которых любые договоренности "будут хрупкими и временными и продержатся ровно до того момента, когда Россия восстановит силы и попытается атаковать снова".