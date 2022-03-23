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В правящей партии Германии исключили нормализацию отношений с Путиным: Война ознаменовала его конец

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Клингбайль: Я считаю, что эта война ознаменовала конец Путина
Клингбайль: Я считаю, что эта война ознаменовала конец Путина
Фото: ЕРА

Сопредседатель правящей в Германии Социал-демократической партии Ларс Клингбайль исключает нормализацию отношений с президентом РФ Владимиром Путиным после вторжения в Украину российских войск.

Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 22 марта. 

"Чего я не вижу – так это того, что в какой-то момент мы снова будем сидеть за одним столом с Владимиром Путиным в нормальных отношениях. Это время закончилось", – сказал Клингбайль. 

По его данным, Путин теряет поддержку в собственном правительстве и спецслужбах, а политические процессы "очень быстро наберут обороты", если главе Кремля начнут "задавать вопросы". 

"Я считаю, что эта война ознаменовала конец Путина, – подчеркнул Клингбайль. – Он ведет свою страну к несчастью". 

Санкции, которые страны Запада вводят против России, сильно ударят по Путину, считает сопредседатель СДП. По его мнению, глава Кремля не ожидал такой реакции на вторжение РФ в Украину. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, санкции, война, вторжение, война России против Украины
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