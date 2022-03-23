В правящей партии Германии исключили нормализацию отношений с Путиным: Война ознаменовала его конец

Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 22 марта.
"Чего я не вижу – так это того, что в какой-то момент мы снова будем сидеть за одним столом с Владимиром Путиным в нормальных отношениях. Это время закончилось", – сказал Клингбайль.
По его данным, Путин теряет поддержку в собственном правительстве и спецслужбах, а политические процессы "очень быстро наберут обороты", если главе Кремля начнут "задавать вопросы".
"Я считаю, что эта война ознаменовала конец Путина, – подчеркнул Клингбайль. – Он ведет свою страну к несчастью".
Санкции, которые страны Запада вводят против России, сильно ударят по Путину, считает сопредседатель СДП. По его мнению, глава Кремля не ожидал такой реакции на вторжение РФ в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)