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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Сумской обладминистрации о гражданах РФ: Это изгои на тысячу лет, в войне виноваты все русские

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Живицкий: Какое может быть отношение к русским? Никакое...
Живицкий: Какое может быть отношение к русским? Никакое...
Фото: Володимир Ладика / Facebook

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что после масштабного вторжения России в Украину не воспринимает россиян. Об этом он сказал "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 22 марта.

"Люди 24 февраля еще ничего не знали, проснулись, повели детей в школу и садик – и тут начались обстрелы. В первый же день россияне убили двух детей, потом еще трое в больнице умерли. А сейчас по всей Украине уже убиты более 100 детей. Поэтому какое может быть отношение к русским? Никакое. Я их не воспринимаю вообще. Это изгои на тысячу лет", – заявил Живицкий.

Он считает, что в смертях украинцев виноват "каждый гражданин Российской Федерации".

"Счет жертв идет уже на тысячи. Это невозможно простить. Каждый россиянин виноват. Кто – действием, кто – бездействием. Кто-то выборы фальсифицировал, вкидывал эти бюллетени. Я не могу их назвать жертвами пропаганды. Это просто страна потерянных людей, которые не могут мыслить, не могут анализировать", – объяснил глава обладминистрации.

По его словам, россияне "спокойно потакают и некоторые даже поддерживают" войну президента РФ Владимира Путина против Украины.

"Поэтому я считаю виноватыми всех русских, не только политическое руководство. Каждого гражданина Российской Федерации", – подчеркнул Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Россия, война, вторжение, жертвы, обстрелы, украинцы, война России против Украины, украинец, Дмитрий Живицкий, русские
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