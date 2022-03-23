Глава Сумской обладминистрации о гражданах РФ: Это изгои на тысячу лет, в войне виноваты все русские

"Люди 24 февраля еще ничего не знали, проснулись, повели детей в школу и садик – и тут начались обстрелы. В первый же день россияне убили двух детей, потом еще трое в больнице умерли. А сейчас по всей Украине уже убиты более 100 детей. Поэтому какое может быть отношение к русским? Никакое. Я их не воспринимаю вообще. Это изгои на тысячу лет", – заявил Живицкий.

Он считает, что в смертях украинцев виноват "каждый гражданин Российской Федерации".

"Счет жертв идет уже на тысячи. Это невозможно простить. Каждый россиянин виноват. Кто – действием, кто – бездействием. Кто-то выборы фальсифицировал, вкидывал эти бюллетени. Я не могу их назвать жертвами пропаганды. Это просто страна потерянных людей, которые не могут мыслить, не могут анализировать", – объяснил глава обладминистрации.

По его словам, россияне "спокойно потакают и некоторые даже поддерживают" войну президента РФ Владимира Путина против Украины.

"Поэтому я считаю виноватыми всех русских, не только политическое руководство. Каждого гражданина Российской Федерации", – подчеркнул Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)