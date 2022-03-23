"Мы осуждаем преступления, которые Россия совершает против украинского народа". Mozgi Group отказалась от буквы Z в логотипе компании

Горовая: Мы убираем из своего логотипа букву Z – символ врага и зла Фото: gorovaya_irina / Instagram

В коротком ролике Горовая показала, как будет выглядеть новый логотип – на месте латинской Z в новом варианте написана буква "З".

"Мы осуждаем бесчеловечные преступления, которые Россия совершает против украинского народа. Мы солидарны с украинской армией, воинами и всеми жертвами этой кровавой войны со стороны России. Поэтому мы убираем из своего логотипа букву Z – символ врага и зла. Вся наша команда каждый день поддерживает близких и страну, делает все, что приближает к победе, и верит. Украина будет свободна! Украина победит", – написала Горовая.

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