Российский гимнаст поднялся на пьедестал с буквой Z на груди. Против него инициировали дисциплинарное производство

Букву Z наносят на свою технику российские военнослужащие, которые вторглись в Украину, чтобы, как считают эксперты, избежать дружественного огня.
Как сообщается на сайте турнира, в упражнениях на параллельных брусьях лучшим был украинец Илья Ковтун, который набрал 15,166 балла. Второе место занял Милад Карими из Казахстана (14,566), третье – Куляк (14,533).
На опубликованных с церемонии награждения видео видно, что на пьедестале Ковтун поприветствовал Карими, но не пожал руку Куляку.
Международная федерация гимнастики обратилась в комиссию по этике с просьбой дать оценку "шокирующему поведению" российского гимнаста на соревнованиях в Дохе. В заявлении, опубликованном на сайте организации 6 марта, сказано, что она будет просить начать дисциплинарное производство в отношении Куляка.
В комментарии Telagram-каналу Shot Куляк заявил, что последствий не боялся и "поступил, как должен был".
"Нам сказали заклеить флаг – я заклеил. Нам запретили уже все, что можно. Я хотел просто показать, откуда я. И все... Этот знак Z означает "За победу", "За мир", – сказал он.
Куляк заявил, что решил наклеить букву Z после того, как украинские спортсмены "некрасиво обращались" с россиянами и выходили на церемонию награждения "окутанные флагами и кричали "Слава Украине!" на помосте".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. Кроме того, против РФ ввели ряд спортивных санкций: отменили международные соревнования на ее территории, исключили из турниров, а спортсменов лишили национальной символики. С 7 марта российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, включая судей, запретили участвовать в международных соревнованиях.