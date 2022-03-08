Российский гимнаст поднялся на пьедестал с буквой Z на груди. Против него инициировали дисциплинарное производство

Букву Z наносят на свою технику российские военнослужащие, которые вторглись в Украину, чтобы, как считают эксперты, избежать дружественного огня.

Как сообщается на сайте турнира, в упражнениях на параллельных брусьях лучшим был украинец Илья Ковтун, который набрал 15,166 балла. Второе место занял Милад Карими из Казахстана (14,566), третье – Куляк (14,533).

На опубликованных с церемонии награждения видео видно, что на пьедестале Ковтун поприветствовал Карими, но не пожал руку Куляку.

ВИДЕО

Видео: euronews / YouTube

Международная федерация гимнастики обратилась в комиссию по этике с просьбой дать оценку "шокирующему поведению" российского гимнаста на соревнованиях в Дохе. В заявлении, опубликованном на сайте организации 6 марта, сказано, что она будет просить начать дисциплинарное производство в отношении Куляка.

В комментарии Telagram-каналу Shot Куляк заявил, что последствий не боялся и "поступил, как должен был".

"Нам сказали заклеить флаг – я заклеил. Нам запретили уже все, что можно. Я хотел просто показать, откуда я. И все... Этот знак Z означает "За победу", "За мир", – сказал он.

Куляк заявил, что решил наклеить букву Z после того, как украинские спортсмены "некрасиво обращались" с россиянами и выходили на церемонию награждения "окутанные флагами и кричали "Слава Украине!" на помосте".