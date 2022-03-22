Украинская модель Полканова: Я ненавижу человека, который напал на нашу страну и думает, что может убивать людей, разрушать их дома

"70 дней меня нет в Украине, я просто не мог вернуться, потому что началась война. Я ненавижу человека, который напал на нашу страну и думает, что он может убивать людей, разрушать их дома и пытаться сделать одну прекрасную страну другой. Восемь лет назад у меня был дом, мой прекрасный Луганск.. Он напал, расстрелял всех и забрал мой дом, разрушил мои красивые улицы, мой дом, где я родилась. Теперь у меня его нет, я не могу видеть своих братьев, сестру. Бабушки и дедушки умерли, и я даже не попрощалась, мы даже не смогли их похоронить, – написала Полканова на английском языке. – Хотите спросить нас, всех, кто покинул свой дом, хотели ли мы этого? Идите к черту! Мы ненавидим вас и вашего фашиста. Вы, ребята, сошли с ума, все, кто в это верят и поддерживает".

Резюмируя, Полканова заявила, что хочет вернуться домой в Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Polkanova (@marynapolkanova)

Война России против Украины. Главное (обновляется)