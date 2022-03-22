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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская модель Полканова: Я ненавижу человека, который напал на нашу страну и думает, что может убивать людей, разрушать их дома

Полканова: Восемь лет назад у меня был дом, мой прекрасный Луганск
Полканова: Восемь лет назад у меня был дом, мой прекрасный Луганск
Фото: marynapolkanova / instagram

Украинская модель Марина Полканова 21 марта в Instagram разместила серию фото, на которых запечатлена с антивоенными плакатами в руках. В комментарии к снимкам модель написала, что в день нападения РФ на Украину находилась за границей и теперь не может вернуться домой.

"70 дней меня нет в Украине, я просто не мог вернуться, потому что началась война. Я ненавижу человека, который напал на нашу страну и думает, что он может убивать людей, разрушать их дома и пытаться сделать одну прекрасную страну другой. Восемь лет назад у меня был дом, мой прекрасный Луганск.. Он напал, расстрелял всех и забрал мой дом, разрушил мои красивые улицы, мой дом,  где я родилась. Теперь у меня его нет, я не могу видеть своих братьев, сестру. Бабушки и дедушки умерли, и я даже не попрощалась, мы даже не смогли их похоронить, – написала Полканова на английском языке. – Хотите спросить нас, всех, кто покинул свой дом, хотели ли мы этого? Идите к черту! Мы ненавидим вас и вашего фашиста. Вы, ребята, сошли с ума, все, кто в это верят и поддерживает".

Резюмируя, Полканова заявила, что хочет вернуться домой в Украину. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Марина Полканова родилась в городе Антрацит в 1998 году. В 2017-м она стала лицом линейки губных помад Gucci Sheer Lipstick Collection. Модель также сотрудничала с такими брендами, как Valentino, Giambattista Valli, Nina Ricci, Rochas и Salvatore Ferragamo.

В 2019 году Полканова стала лицом украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Теги: Украина, фашисты, война России против Украины, Марина Полканова
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