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23 марта, 2022
 
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"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами

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Могилевская: Я просто верю в свою судьбу, чувствую и знаю, что буду жить и что моя сила сейчас очень нужна украинцам
Могилевская: Я просто верю в свою судьбу, чувствую и знаю, что буду жить и что моя сила сейчас очень нужна украинцам
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская планирует написать песню о победе Украины над российскими оккупантами. Об этом она рассказала 22 марта в интервью "КП в Украине".

"Очень хочу написать песню о победе. Очень хочу отстроить страну. У нас будет очень красивая победа. Думаю, в нас польются инвестиции. Будут новые дороги, дома, мы все отстроим. Верю, экономический взлет у нас будет потрясающий. Мне кажется, мы своей душевностью, сердечностью, свободой духа, верой всколыхнем либералистический мир Европы. Украинцы всегда такими были. Мы такие яркие, честные, из какого-то сильного духа сотканы",  заявила артистка. 

По словам Могилевской, сейчас она планирует поехать по Украине с концертами – артистка намерена выступать в госпиталях, а также для детей. 

"Я просто верю в свою судьбу, чувствую и знаю, что буду жить и что моя сила сейчас очень нужна украинцам. Это сложно объяснить, но я знаю, что не умру и смогу очень многим помочь", – призналась певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, Наталья Могилевская, певица
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