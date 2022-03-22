"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами

Могилевская: Я просто верю в свою судьбу, чувствую и знаю, что буду жить и что моя сила сейчас очень нужна украинцам Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

"Очень хочу написать песню о победе. Очень хочу отстроить страну. У нас будет очень красивая победа. Думаю, в нас польются инвестиции. Будут новые дороги, дома, мы все отстроим. Верю, экономический взлет у нас будет потрясающий. Мне кажется, мы своей душевностью, сердечностью, свободой духа, верой всколыхнем либералистический мир Европы. Украинцы всегда такими были. Мы такие яркие, честные, из какого-то сильного духа сотканы", – заявила артистка.

По словам Могилевской, сейчас она планирует поехать по Украине с концертами – артистка намерена выступать в госпиталях, а также для детей.

"Я просто верю в свою судьбу, чувствую и знаю, что буду жить и что моя сила сейчас очень нужна украинцам. Это сложно объяснить, но я знаю, что не умру и смогу очень многим помочь", – призналась певица.

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