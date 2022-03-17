  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах

По словам певицы, она также помогает людям, которые прячутся на станциях киевского метро от обстрелов.

"У меня есть скважина, есть вода, я еду к метро, привожу водичку и как-то так поддерживаю. Честно? Это меня люди поддерживают, потому что у меня картонный домик. Я спала под кроватью, чтобы просто не убило осколками стекла. А так у меня там нет подвала, и я хотя бы два часа там могу побыть в безопасности. Я шучу, конечно, но когда у тебя есть дело, когда ты рядом с людьми, когда ты можешь людей обнять – весь мир восхищен, как мы сплотились", – рассказала певица.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

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