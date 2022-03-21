Евросоюз увеличит помощь на поставки оружия Украине до €1 млрд – глава МИД ФРГ

По словам главы МИД ФРГ, федеральное правительство "обеспечит быстрое выполнение заказов немецких компаний".

При этом Бербок не назвала деталей сроков и конкретных видов вооружения из соображений безопасности их поставок – "потому что это вопрос жизни и смерти".

Глава МИД ФРГ раскритиковала действия российских военных в Украине. Говоря об осознанных бомбардировках гражданских объектов, в которых укрываются мирные жители, Бербок отметила, что "решать будут суды", но для нее "это явно военные преступления".

Как отмечает "Німецька хвиля", ЕС повысит финансирование поставок оружия и припасов Украине в два раза.

Война России против Украины. Главное (обновляется)