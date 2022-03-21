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Евросоюз увеличит помощь на поставки оружия Украине до €1 млрд – глава МИД ФРГ

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Бербок назвала осознанные бомбардировки российскими военными гражданских объектов в Украине "явно военными преступлениями"
Бербок назвала осознанные бомбардировки российскими военными гражданских объектов в Украине "явно военными преступлениями"
Фото: EPA

Европейский союз увеличит помощь на поставки оружия Украине до €1 млрд. Об этом 21 марта в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщили Die Zeit и "Німецька хвиля".

По словам главы МИД ФРГ, федеральное правительство "обеспечит быстрое выполнение заказов немецких компаний".

При этом Бербок не назвала деталей сроков и конкретных видов вооружения из соображений безопасности их поставок – "потому что это вопрос жизни и смерти".

Глава МИД ФРГ раскритиковала действия российских военных в Украине. Говоря об осознанных бомбардировках гражданских объектов, в которых укрываются мирные жители, Бербок отметила, что "решать будут суды", но для нее "это явно военные преступления".

Как отмечает "Німецька хвиля", ЕС повысит финансирование поставок оружия и припасов Украине в два раза.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Перед вторжением РФ в Украину и после его начала ряд стран предоставляют Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что иностранные государства предоставили Украине более 1 тыс. тонн гуманитарного груза и более 60 тыс. единиц оружия и товаров для военнослужащих.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, Брюссель, ФРГ, вооружение, помощь, МИД Германии, Европейский союз, преступление, война России против Украины, Евросоюз, Анналена Бербок
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