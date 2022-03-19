"Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны. Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с агрессией", – сообщил он.
Николайчук добавил, что, пока идут переговоры, "мы не можем говорить о конкретных суммах".
Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.
Правительство Украины заявляло, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.
В начале марта премьер Польши Матеуш Моравецкий предлагал создать фонд поддержки Украины на €100 млрд. "Это план восстановления Украины на €100 млрд, совместные инвестиции и энергетическая независимость от российской имперской политики", – отмечал он.