Фонд на базе МВФ должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с агрессией, заявили в НБУ Фото: EPA

"Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны. Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с агрессией", – сообщил он.

Николайчук добавил, что, пока идут переговоры, "мы не можем говорить о конкретных суммах".