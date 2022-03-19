Около 30% предприятий Украины полностью остановились. Экономика просела почти на 50% – замглавы НБУ

"Очень трудно оценить сейчас ВВП, еще труднее сделать оценку динамики во втором квартале, потому что это зависит от продолжительности боевых действий. То, что мы видим по высокочастотным индикаторам, – экономика просела несколько меньше, чем на 50%. Например, потребление электроэнергии за последние две недели составляет около 60% от нормального, довоенного уровня. Загруженность предприятий горно-металлургического комплекса составляет 50%, в основном работают на удовлетворение внутреннего спроса, в том числе связанного с военными потребностями", – отметил чиновник.

По словам Николайчука, почти половина украинских предприятий сократили производство, еще почти треть – полностью остановились.

"На прошлой неделе мы проводили блиц-опрос бизнеса: около 30% предприятий полностью остановили свою деятельность, 45% – сократили производство. В результате мы выходим на 40–50% потерь в деятельности этих компаний. Понятно, что эти данные достаточно тяжело экстраполировать на всю страну, ведь более-менее нормальная экономическая жизнь продолжается на западе", – добавил замглавы НБУ.