Около 30% предприятий Украины полностью остановились. Экономика просела почти на 50% – замглавы НБУ

"Очень трудно оценить сейчас ВВП, еще труднее сделать оценку динамики во втором квартале, потому что это зависит от продолжительности боевых действий. То, что мы видим по высокочастотным индикаторам, – экономика просела несколько меньше, чем на 50%. Например, потребление электроэнергии за последние две недели составляет около 60% от нормального, довоенного уровня. Загруженность предприятий горно-металлургического комплекса составляет 50%, в основном работают на удовлетворение внутреннего спроса, в том числе связанного с военными потребностями", – отметил чиновник.
По словам Николайчука, почти половина украинских предприятий сократили производство, еще почти треть – полностью остановились.
"На прошлой неделе мы проводили блиц-опрос бизнеса: около 30% предприятий полностью остановили свою деятельность, 45% – сократили производство. В результате мы выходим на 40–50% потерь в деятельности этих компаний. Понятно, что эти данные достаточно тяжело экстраполировать на всю страну, ведь более-менее нормальная экономическая жизнь продолжается на западе", – добавил замглавы НБУ.
Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, что с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.
Правительство Украины заявляло, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.