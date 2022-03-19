"Хватит на ближайшие месяцы". В НБУ заявили, что резервов Украины сейчас больше, чем до войны

В Нацбанке заверили, что у НБУ достаточно резервов для "нормального функционирования страны" Фото: EPA

По его словам, Украина уже получила $1,4 млрд от Международного валютного фонда, первые транши от Евросоюза и Всемирного банка (€300 и €311 млн соответственно).

"До конца недели ожидаем еще €300 млн от ЕС в рамках второй трансакции по первому траншу. Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В целом средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержку нормального функционирования страны на ближайшие месяцы", – заверил чиновник.