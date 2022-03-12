Украинцы могут получать денежные переводы из-за границы, переводы за рубеж ограничены – НБУ

В день украинцы могут снимать в банке до 100 тыс. грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Могут ли украинцы получать переводы из-за границы? Да. Национальный банк не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях, однако и здесь есть исключения", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что без ограничений можно снимать средства из-за границы, которые проходят "через системы мгновенных переводов без открытия счетов".

Со счета в банке физлица могут снимать в день в долларах эквивалент 30 тыс. грн и в национальной валюте – до 100 тыс. грн.

"Национальный банк рекомендует использовать безналичные расчеты, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на банки, не подвергать опасности инкассаторов и себя", – подчеркнул регулятор.

Его представители также ответили на вопрос, могут ли украинцы переводить средства за границу.

"Сегодня большинство переводов из Украины за границу запрещено. Среди исключений, в частности, оплата расходов за границей, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных. Такие ограничения – необходимый шаг сейчас для поддержки экономики и финансовой системы в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации", – объяснили в Нацбанке.

Регулятор пообещал отменить ограничения после победы над оккупантами.

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