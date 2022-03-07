Международные резервы Украины в феврале снизились на 5,3% – НБУ

"По итогам февраля они снизились на 5,3%, однако превышали уровень резервов, с которым Украина вошла в коронакризис в начале марта 2020 года ($27 млрд). Снижение международных резервов обусловлено прежде всего выплатами по внешним обязательствам государства в прошлом месяце и интервенциями Национального банка, необходимыми для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке", – сообщили в Нацбанке.

Динамику резервов в феврале определяли операции по управлению госдолгом (платежи на обслуживание и погашение госдолга составили $1,4 млрд, также НБУ выплатил почти 200 млн грн Международному валютному фонду); операции НБУ на межбанковском валютном рынке (в феврале НБУ продал $1,3 млрд и выкупил $901,2 млн), а также переоценка финансовых инструментов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,8 месяца текущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.