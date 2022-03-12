На спецсчет Нацбанка Украины для помощи армии уже перечислили 11,4 млрд грн

Почти все перечисленные деньги НБУ уже передал на нужды армии Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира). В частности, более 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", – говорится в сообщении.

Почти все средства НБУ уже перечислил на нужды военных, на счету остается 61,2 млн грн.

Как перечислить средства, Нацбанк информирует здесь.

Также на счет Минсоцполитики, который Нацбанк открыл для гуманитарных нужд, перечислили более 242 млн грн в эквиваленте.

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