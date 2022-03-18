Зеленский хочет, чтобы государство гарантировало возвращение 100% банковских вкладов

Он сказал, что это "особая задача" для НБУ, народных депутатов и членов правительства.

"Поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100%, не часть, как сейчас, как всегда, а полностью весь депозит в любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах", – заявил Зеленский.