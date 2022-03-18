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Зеленский хочет, чтобы государство гарантировало возвращение 100% банковских вкладов

Зеленский дал особое поручение НБУ, народным депутатам и членам правительства
Зеленский дал особое поручение НБУ, народным депутатам и членам правительства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам возвращение 100% их банковских вкладов. Об этом он заявил в вечернем видеообращении за 17 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Он сказал, что это "особая задача" для НБУ, народных депутатов и членов правительства.

"Поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100%, не часть, как сейчас, как всегда, а полностью весь депозит в любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах", – заявил Зеленский. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/349019160478263/

Контекст:

Сейчас максимальная сумма возмещения для одного вкладчика составляет 200 тыс. грн. 

В июне 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5542-1, который предусматривает поэтапное увеличение максимальной суммы гарантированного возмещения сначала до 400 тыс. грн, а затем  до 600 тыс. грн. Во втором чтении его еще не рассматривали. 

По данным Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 февраля 2022 года общая сумма вкладов физических лиц в Украине составляла 658,3 млрд грн. При этом 98,1% вкладов не превышали 200 тыс. грн. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: НБУ, банки, экономика, депозиты, Владимир Зеленский, Нацбанк
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