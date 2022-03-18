Зеленский хочет, чтобы государство гарантировало возвращение 100% банковских вкладов

Он сказал, что это "особая задача" для НБУ, народных депутатов и членов правительства.
"Поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100%, не часть, как сейчас, как всегда, а полностью весь депозит в любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах", – заявил Зеленский.
Сейчас максимальная сумма возмещения для одного вкладчика составляет 200 тыс. грн.
В июне 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5542-1, который предусматривает поэтапное увеличение максимальной суммы гарантированного возмещения сначала до 400 тыс. грн, а затем – до 600 тыс. грн. Во втором чтении его еще не рассматривали.
По данным Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 февраля 2022 года общая сумма вкладов физических лиц в Украине составляла 658,3 млрд грн. При этом 98,1% вкладов не превышали 200 тыс. грн.