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Нацбанк Украины обязал банки указывать в договорах расширенное описание финуслуг и убрать недобросовестные условия

У банков будет время до 27 апреля, чтобы привести свою документацию в соответствие с новыми требованиями Нацбанка Украины.

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В НБУ заявили, что главная задача новых требований обеспечить раскрытие полной информации об услугах
В НБУ заявили, что главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Об этом 26 января сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также об открытии и ведении текущего счета.

Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита). В договоре потребительского кредита должен быть перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также новые требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от клиента оплатить еще не полученные по договору услуги.

"Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его взвешенному решению о заключении договора", – отметили в НБУ.

Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту).

"Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования", – уточнили в Нацбанке.

У банков будет время до 27 апреля, чтобы привести свою документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ.

Теги: Украина, НБУ, банки, депозиты, кредиты, Нацбанк, документы
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