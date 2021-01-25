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Банкнота номиналом 200 грн примет участие в международном конкурсе "Банкнота года" – НБУ

В музее денег Национального банка Украины заявили, что банкнота номиналом 200 грн стала одним из 15 претендентов в международном конкурсе "Банкнота года".

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На банкнотах номиналом 200 грн четвертого поколения изображение Леси Украинки переместили в центр
На банкнотах номиналом 200 грн четвертого поколения изображение Леси Украинки переместили в центр
Фото: Музей грошей Національного банку України / Facebok

Банкнота номиналом 200 грн четвертого поколения вошла в перечень номинантов международного конкурса "Банкнота года" (IBNS), организованного Международным сообществом банкнот. Об этом 25 января сообщила пресс-служба музея денег Национального банка Украины на своей странице в Facebook.

"На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных в 2020 году. Количество участников конкурса может возрасти, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021-го. Среди критериев, имеющих значение для жюри конкурса "Банкнота года", – художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы ", – заявили в НБУ.

По информации Нацбанка, банкноту ввели в обращение 25 февраля 2020 года – в день рождения украинской писательницы Леси Украинки.

На аверсе банкноты четвертого поколения портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Ранее ее изображение находилось справа.

"На реверсе 200 грн изображена Въездная башня Луцкого замка – самое старое сооружение города. Рядом с ней и сегодня растет ясень, которому более 200 лет. Именно под ним якобы любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка, которая провела в Луцке свои детские годы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что банкнота напечатана на тонированной бумаге со светло-розовым оттенком. Элементы защиты купюры – многотональные водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, "оконная" защитная лента, элемент SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефные элементы, латентное изображение и микротексты. Она также имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

https://www.facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua/posts/3708245029266730

Видеообзор банкноты опубликован на YouTube-канале Нацбанка Украины.

ВИДЕО
Видео: Національний банк України / Facebook
Теги: Украина, НБУ, Нацбанк, банкноты, купюра, писатель, банкнота
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