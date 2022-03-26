Украина максимально упростила процедуру таможенного оформления гуманитарных грузов – Минэкономики

Теперь для ввоза гуманитарного груза нужно заполнить только один документ – декларацию, форма которой доступна по ссылке.

"К тому же, объемы ввозимых грузов не ограничиваются", – добавила Свириденко.

Она рассказала, что за сутки 25 марта Украина получила рекордный объем гуманитарной помощи – 10,3 тыс. тонн.

"В течение трех последних недель (4–24 марта) в Украину завезли 134,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это в среднем 6,5 тыс. тонн в сутки. Сегодняшняя цифра [за 25 марта] больше в 1,5 раза", – написала министр экономики.

В частности, в Украину направляются продукты питания, одежда, лекарства и горючее. Распределением гуманитарных грузов занимаются в первую очередь областные военные администрации, благотворительные организации и органы местного самоуправления.

По данным Свириденко, кроме автотранспорта, к доставке помощи активно привлечена "Укрзалізниця" – на нее приходится 30% гуманитарных перевозок.

"Украина благодарна миллионам людей: волонтерам, бизнесам, правительствам стран и неправительственным организациям из разных уголков мира, – которые поддерживают украинцев в нашей борьбе и оказывают гуманитарную поддержку", – резюмировала глава Минэкономики.

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