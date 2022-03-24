В Донецкую область доставили 237 тонн гуманитарной помощи

"Это 39,6 тыс. продуктовых наборов для уязвимых групп населения. В наборы входят продукты первой необходимости: крупы, макароны, мясные консервы, растительное масло, сахар, печенье", – отметил он.

Донецкая ОВА начала передавать гуманитарную помощь общинам. Кириленко поблагодарил всех, кто помогает мирным жителям.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.