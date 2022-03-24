США примут до 100 тыс. украинских беженцев и выделят $1 млрд на гуманитарную помощь Украине

"Мы работаем над расширением и разработкой новых программ с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США", – сказано в сообщении.

Неназванный представитель администрации президента США Джо Байдена на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома, рассказал, что подробности об этих программах будут обнародованы "в ближайшие дни и недели".

"Мы по-прежнему ожидаем, что большинство перемещенных граждан Украины захотят остаться в соседних странах или в других странах ЕС, где у них могут быть семьи и где уже есть большие диаспоры, в надежде, что они смогут скоро вернуться домой. Но в то же время мы признаем, что некоторое количество бежавших украинцев может захотеть временно приехать в США, особенно те, у кого здесь есть семьи", – сказал он.

Reuters сообщило со ссылкой на данные аналитического центра Migration Policy Institute, что в США проживает около 355 тыс. иммигрантов из Украины. По данным агентства, в первые две недели марта в Америку сумело въехать только семь украинских беженцев.

В Белом доме рассказали, что США направили в европейские страны, которые приняли наибольшее количество украинцев, координаторов по делам беженцев. Гуманитарные организации, которые финансируются из американского бюджета, в партнерстве с правительствами принимающих стран работают над запуском программ по предоставлению беженцам временной помощи в виде еды, жилья и медицинского обслуживания до тех пор, пока они не смогут работать, сообщили в Белом доме.

С начала полномасштабного российского вторжения США выделили европейским странам на потребности, связанные с приемом и размещением украинских беженцев, $123 млн, в том числе $48 млн – Польше и $30 млн – Молдове.

24 марта в Белом доме объявили о выделении еще $1 млрд гуманитарной помощи, "чтобы поддержать людей в Украине и помочь тем, кто пострадал от глобальных последствий российской войны".

"При поддержке Соединенных Штатов, союзников и партнеров Всемирная продовольственная программа работает над тем, чтобы обеспечить 3,1 млн человек в Украине готовыми к употреблению пайками, консервами, хлебом, пшеницей, мукой и маслом", – сообщили в администрации Байдена.

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