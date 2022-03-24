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США примут до 100 тыс. украинских беженцев и выделят $1 млрд на гуманитарную помощь Украине

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Из-за нападения России свои дома вынуждены были покинуть более 10 млн украинцев
Из-за нападения России свои дома вынуждены были покинуть более 10 млн украинцев
Фото: EPA

США планируют принять до 100 тыс. украинских беженцев, которые покинули страну из-за вторжения России. Об этом Белый дом сообщил 24 марта.

"Мы работаем над расширением и разработкой новых программ с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США", – сказано в сообщении. 

Неназванный представитель администрации президента США Джо Байдена на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома, рассказал, что подробности об этих программах будут обнародованы "в ближайшие дни и недели". 

"Мы по-прежнему ожидаем, что большинство перемещенных граждан Украины захотят остаться в соседних странах или в других странах ЕС, где у них могут быть семьи и где уже есть большие диаспоры, в надежде, что они смогут скоро вернуться домой. Но в то же время мы признаем, что некоторое количество бежавших украинцев может захотеть временно приехать в США, особенно те, у кого здесь есть семьи", – сказал он.

Reuters сообщило со ссылкой на данные аналитического центра Migration Policy Institute, что в США проживает около 355 тыс. иммигрантов из Украины. По данным агентства, в первые две недели марта в Америку сумело въехать только семь украинских беженцев. 

В Белом доме рассказали, что США направили в европейские страны, которые приняли наибольшее количество украинцев, координаторов по делам беженцев. Гуманитарные организации, которые финансируются из американского бюджета, в партнерстве с правительствами принимающих стран работают над запуском программ по предоставлению беженцам временной помощи в виде еды, жилья и медицинского обслуживания до тех пор, пока они не смогут работать, сообщили в Белом доме. 

С начала полномасштабного российского вторжения США выделили европейским странам на потребности, связанные с приемом и размещением украинских беженцев, $123 млн, в том числе $48 млн – Польше и $30 млн – Молдове. 

24 марта в Белом доме объявили о выделении еще $1 млрд гуманитарной помощи, "чтобы поддержать людей в Украине и помочь тем, кто пострадал от глобальных последствий российской войны".

"При поддержке Соединенных Штатов, союзников и партнеров Всемирная продовольственная программа работает над тем, чтобы обеспечить 3,1 млн человек в Украине готовыми к употреблению пайками, консервами, хлебом, пшеницей, мукой и маслом", – сообщили в администрации Байдена.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Нападение России на Украину вызвало крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. В Организации Объединенных Наций считают, что в ближайшие месяцы 12 млн украинцев внутри страны будут нуждаться в помощи и защите, за границей такая помощь понадобится 4 млн беженцев из Украины.

По данным ООН, из-за нападения России свои дома уже покинули более 10 млн украинцев. Около 6,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще 3,7 млн человек выехали за границу. 

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше всего украинцев приняли Польша (2,2 млн), Румыния (564 тыс.) и Молдова (374 тыс.).

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, беженцы, Белый дом, гуманитарная помощь, война России против Украины
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