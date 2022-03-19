Зеленский анонсировал программу поддержки переселенцев, которая включает финансовую помощь и жилье

"Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишился дома из-за войны. Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослых и детей. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни. Второй компонент – жилищный. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны", – рассказал Зеленский.
Третья составляющая программы – поддержка семей, которые разместили у себя временно перемещенных лиц, сообщил президент. Они "как минимум" получат компенсацию за расходы на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев, пообещал глава государства.
Он рассказал, что в ближайшее время детали программы представит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кроме того, президент сообщил, что поручил чиновникам совместно с Международным комитетом Красного Креста предоставить помощь гражданам Украины, которые из-за военных действий выехали за границу и "нуждаются во внимании государства и международных организаций".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Организации Объединенных Наций, из-за нападения России свои дома были вынуждены покинуть почти 10 млн украинцев. Около 6,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще 3,2 млн человек выехали за границу.
С начала военного вторжения в Украину 24 февраля российская армия уничтожила не менее 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в МВД Украины 15 марта. В частности, было разрушено более 2,7 тыс. домов.