Зеленский анонсировал программу поддержки переселенцев, которая включает финансовую помощь и жилье

Зеленский сообщил, что в ближайшее время премьер расскажет о деталях программы Фото: president.gov.ua

"Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишился дома из-за войны. Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослых и детей. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни. Второй компонент – жилищный. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны", – рассказал Зеленский.

Третья составляющая программы – поддержка семей, которые разместили у себя временно перемещенных лиц, сообщил президент. Они "как минимум" получат компенсацию за расходы на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев, пообещал глава государства.

Он рассказал, что в ближайшее время детали программы представит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, президент сообщил, что поручил чиновникам совместно с Международным комитетом Красного Креста предоставить помощь гражданам Украины, которые из-за военных действий выехали за границу и "нуждаются во внимании государства и международных организаций".

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