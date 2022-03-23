Администрация Байдена планирует упростить въезд в США беженцам из Украины – СМИ

Законодатели и адвокатские группы призвали администрацию президента США Джо Байдена принять дополнительные меры, чтобы помочь украинцам, желающим найти убежище в Соединенных Штатах, пишет агентство.
Как сообщили источники Reuters, в администрации будут работать над ускорением процесса обработки виз для украинских родственников граждан США и обладателей Green Card.
Также планируется увеличить количество сотрудников иммиграционной службы, обрабатывающих заявления беженцев на получение временного статуса.
Украинцы могут подать заявление на получение этого статуса, позволяющего людям въезжать в США в экстренном порядке, даже если у них нет легальной визы. Но в программе сейчас образовалась большая очередь из-за десятков тысяч заявок от афганцев, которые пытаются сбежать из контролируемого "Талибаном" Афганистана, отмечает Reuters.
По данным источников агентства, особое внимание в программе будет уделяться потенциально уязвимым группам – активистам, журналистам и представителям ЛГБТ-сообщества.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Госдепартамента, США разрешили въезд 514 украинским беженцам в январе и феврале – во время наращивания войск России на границе с Украиной, сообщает Reuters.
Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Согласно данным ООН, с начала российского вторжения из Украины уехали 3,6 млн человек. Из них почти 2 млн выехали в Польшу. Среди других стран, куда уезжали украинцы, Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия, РФ и Беларусь.