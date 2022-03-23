Администрация Байдена планирует упростить въезд в США беженцам из Украины – СМИ

Украинцы могут подать заявление на получение статуса, позволяющего людям въезжать в США в экстренном порядке, даже если у них нет легальной визы Фото: ЕРА

Законодатели и адвокатские группы призвали администрацию президента США Джо Байдена принять дополнительные меры, чтобы помочь украинцам, желающим найти убежище в Соединенных Штатах, пишет агентство.

Как сообщили источники Reuters, в администрации будут работать над ускорением процесса обработки виз для украинских родственников граждан США и обладателей Green Card.

Также планируется увеличить количество сотрудников иммиграционной службы, обрабатывающих заявления беженцев на получение временного статуса.

Украинцы могут подать заявление на получение этого статуса, позволяющего людям въезжать в США в экстренном порядке, даже если у них нет легальной визы. Но в программе сейчас образовалась большая очередь из-за десятков тысяч заявок от афганцев, которые пытаются сбежать из контролируемого "Талибаном" Афганистана, отмечает Reuters.

По данным источников агентства, особое внимание в программе будет уделяться потенциально уязвимым группам – активистам, журналистам и представителям ЛГБТ-сообщества.

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