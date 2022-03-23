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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Администрация Байдена планирует упростить въезд в США беженцам из Украины – СМИ

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Украинцы могут подать заявление на получение статуса, позволяющего людям въезжать в США в экстренном порядке, даже если у них нет легальной визы
Украинцы могут подать заявление на получение статуса, позволяющего людям въезжать в США в экстренном порядке, даже если у них нет легальной визы
Фото: ЕРА

В США работают над упрощением правил въезда для части украинских беженцев. Об этом 23 марта со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Законодатели и адвокатские группы призвали администрацию президента США Джо Байдена принять дополнительные меры, чтобы помочь украинцам, желающим найти убежище в Соединенных Штатах, пишет агентство.

Как сообщили источники Reuters, в администрации будут работать над ускорением процесса обработки виз для украинских родственников граждан США и обладателей Green Card.

Также планируется увеличить количество сотрудников иммиграционной службы, обрабатывающих заявления беженцев на получение временного статуса.

Украинцы могут подать заявление на получение этого статуса, позволяющего людям въезжать в США в экстренном порядке, даже если у них нет легальной визы. Но в программе сейчас образовалась большая очередь из-за десятков тысяч заявок от афганцев, которые пытаются сбежать из контролируемого "Талибаном" Афганистана, отмечает Reuters.

По данным источников агентства, особое внимание в программе будет уделяться потенциально уязвимым группам – активистам, журналистам и представителям ЛГБТ-сообщества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Госдепартамента, США разрешили въезд 514 украинским беженцам в январе и феврале – во время наращивания войск России на границе с Украиной, сообщает Reuters.

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Согласно данным ООН, с начала российского вторжения из Украины уехали 3,6 млн человек. Из них почти 2 млн выехали в Польшу. Среди других стран, куда уезжали украинцы, Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия, РФ и Беларусь.

Теги: Россия, США, Украина, война, беженцы, Госдепартамент США, украинцы, убежище, война России против Украины
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