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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированный Мелитополь доставили гуманитарную помощь, коллаборантка Данильченко заблокировала ее выдачу – мэр

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Колонна, которая привезла гуманитарную помощь, эвакуировала сотни мелитопольцев в Запорожье
Колонна, которая привезла гуманитарную помощь, эвакуировала сотни мелитопольцев в Запорожье
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Во временно оккупированный Мелитополь (Запорожская область) доставили большую партию гуманитарной помощи, это 13 тонн продовольствия, 2 тонны детского питания, медикаменты. Об этом мэр города Иван Федоров сообщил в Facebook.

Колонна из Запорожья ехала более суток, хотя в мирное время дорога занимает не более двух часов, отметил он. 

Федоров сообщил, что гуманитарную помощь разгрузили на территории пожарной части, но "самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь".

Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают. Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи украсть, чтобы ее реализовать за наличные деньги. Часть – накормить своих пророссийских сторонников и военнослужащих армии оккупанта", – написал мэр. 

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/posts/4955403327859665

Позже он сообщил, что медикаменты из гуманитарной помощи удалось передать больницам Мелитополя. 

Колонна, которая привезла гуманитарную помощь, эвакуировала в Запорожье жителей Мелитополя, уточнил Федоров. Пожарная часть с помощью в Мелитополе, по его данным, до сих пор заблокирована оккупантами.

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/2952581765033420/

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что сегодня из Мелитополя в Запорожье эвакуировались на автобусах и своих автомобилях более 500 человек.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Мелитополь, Запорожская область, эвакуация, гуманитарная помощь, Кирилл Тимошенко, Иван Федоров, Галина Данильченко
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