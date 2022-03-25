В оккупированный Мелитополь доставили гуманитарную помощь, коллаборантка Данильченко заблокировала ее выдачу – мэр

Колонна из Запорожья ехала более суток, хотя в мирное время дорога занимает не более двух часов, отметил он.

Федоров сообщил, что гуманитарную помощь разгрузили на территории пожарной части, но "самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь".

Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают. Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи украсть, чтобы ее реализовать за наличные деньги. Часть – накормить своих пророссийских сторонников и военнослужащих армии оккупанта", – написал мэр.

Позже он сообщил, что медикаменты из гуманитарной помощи удалось передать больницам Мелитополя.

Колонна, которая привезла гуманитарную помощь, эвакуировала в Запорожье жителей Мелитополя, уточнил Федоров. Пожарная часть с помощью в Мелитополе, по его данным, до сих пор заблокирована оккупантами.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что сегодня из Мелитополя в Запорожье эвакуировались на автобусах и своих автомобилях более 500 человек.

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