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В Запорожской и Киевской областях сегодня заработают семь гумкоридоров. Перечень

Эвакуация граждан сегодня пройдет в двух областях
Эвакуация граждан сегодня пройдет в двух областях
Фото: EPA

Сегодня, 24 марта, в Запорожской и Киевской областях заработают семь гуманитарных коридоров для эвакуации граждан. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

Для эвакуации мариупольцев согласован один гуманитарный коридор: Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на улице Мелитопольское шоссе, 27

24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6.00 выехали из города Токмак. После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию, отметила Верещук.

Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и улица Мелитопольское шоссе, 87б. Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

Коридоры в Запорожской области:

  • из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет;
  • из города Мелитополь в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9.

Коридоры в Киевской области:

  • из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1;
  • из поселка Богдановка в Бровары. Место сбора – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219;
  • из города Макаров в Житомир. Место сбора – сельский совет, улица Ростовского, 30;
  • из села Бервица в Бровары. Место сбора – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Радгоспная. 
https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/340133168083598/

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Мариуполь, Мелитополь, Киевская область, Запорожская область, Бердянск, эвакуация, гуманитарный коридор, Ирина Верещук
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