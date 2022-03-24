В Запорожской и Киевской областях сегодня заработают семь гумкоридоров. Перечень

Для эвакуации мариупольцев согласован один гуманитарный коридор: Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на улице Мелитопольское шоссе, 27
24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6.00 выехали из города Токмак. После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию, отметила Верещук.
Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и улица Мелитопольское шоссе, 87б. Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.
Коридоры в Запорожской области:
Коридоры в Киевской области:
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