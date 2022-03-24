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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента призвали не озвучивать в эфире информацию о логистических коридорах и центрах гуманитарной помощи

Россияне атакуют логистические и мобилизационные и системы Украины, напомнили в ОП
Россияне атакуют логистические и мобилизационные и системы Украины, напомнили в ОП
Фото: EPA

Люди, выступающие на телеканалах Украины, не должны выдавать в эфир никакой информации не только о перемещениях военных, но и о гуманитарных конвоях, способах выезда с оккупированных территорий, центрах снабжения и распределения помощи. С таким призывом обратился к спикерам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он пояснил, что нельзя говорить о:

  • неформальных коридорах, по которым украинцы выезжают из мест, захваченных российскими оккупантами;
  • группах и колоннах украинских военных;
  • логистических коридорах, по которым идет доставка из тыла к ВСУ;
  • логистических центрах, которые работают на западе Украины или где-либо еще, откуда идут гуманитарные грузы для всей страны.

"Все это не нужно озвучивать в эфире. Не нужно проявлять свою осведомленность, собирать какие-то шеры, лайки и так далее. Это очень и очень опасно. 28 дней [войны], и уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистическими и мобилизационными системами Украины. Давайте не позволять им разрушать нам логистику", – призвал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: военные, эвакуация, гуманитарный коридор, гумконвой, ВСУ, война России против Украины, логистический центр, Михаил Подоляк
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