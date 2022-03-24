В Офисе президента призвали не озвучивать в эфире информацию о логистических коридорах и центрах гуманитарной помощи

Он пояснил, что нельзя говорить о:

неформальных коридорах, по которым украинцы выезжают из мест, захваченных российскими оккупантами;

группах и колоннах украинских военных;

логистических коридорах, по которым идет доставка из тыла к ВСУ;

логистических центрах, которые работают на западе Украины или где-либо еще, откуда идут гуманитарные грузы для всей страны.

"Все это не нужно озвучивать в эфире. Не нужно проявлять свою осведомленность, собирать какие-то шеры, лайки и так далее. Это очень и очень опасно. 28 дней [войны], и уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистическими и мобилизационными системами Украины. Давайте не позволять им разрушать нам логистику", – призвал Подоляк.

28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: * воює вже не проти * армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення. pic.twitter.com/DyzfpMQTYQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)