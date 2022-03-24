В Офисе президента призвали не озвучивать в эфире информацию о логистических коридорах и центрах гуманитарной помощи

Он пояснил, что нельзя говорить о:
"Все это не нужно озвучивать в эфире. Не нужно проявлять свою осведомленность, собирать какие-то шеры, лайки и так далее. Это очень и очень опасно. 28 дней [войны], и уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистическими и мобилизационными системами Украины. Давайте не позволять им разрушать нам логистику", – призвал Подоляк.
28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: * воює вже не проти * армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення. pic.twitter.com/DyzfpMQTYQ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)