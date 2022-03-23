Из Рубежного по гуманитарному коридору удалось эвакуировать 80 жителей

"Сейчас их жизни ничего не угрожает – люди на автобусе направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше – к западным регионам страны. Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем", – отметил он.
Гайдай добавил, что эвакуация из городов и общин Луганской области продолжается.
На 23 марта согласованы следующие пункты сбора:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 марта Гайдай сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) в Луганской области погибли 124 мирных жителя, ранения получили 103 человека.
В этот день в Рубежном снаряд российских оккупантов попал в жилой дом, погибли двое детей. От огня захватчиков также произошло возгорание предприятия и учебного заведения. В областной военной администрации отметили, что оккупанты продолжают уничтожать инфраструктурные объекты в Луганской области.