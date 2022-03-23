Из Рубежного по гуманитарному коридору удалось эвакуировать 80 жителей

"Сейчас их жизни ничего не угрожает – люди на автобусе направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше – к западным регионам страны. Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем", – отметил он.

Гайдай добавил, что эвакуация из городов и общин Луганской области продолжается.

На 23 марта согласованы следующие пункты сбора:

Рубежное – ул. Чехова, 11;

Нижнее – ул. Парковая, 13;

Лисичанск – ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;

Северодонецк – пр. Химиков, 28;

Горское – ул. Гагарина, 13.

Война России против Украины. Главное (обновляется)