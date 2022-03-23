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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Рубежного по гуманитарному коридору удалось эвакуировать 80 жителей

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Эвакуация из городов и общин Луганской области продолжается
Эвакуация из городов и общин Луганской области продолжается
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Ситуация в Рубежном Луганской области остается напряженной, но из этого населенного пункта удалось эвакуировать всех желающих – 80 местных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас их жизни ничего не угрожает – люди на автобусе направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше – к западным регионам страны. Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем", – отметил он.

Гайдай добавил, что эвакуация из городов и общин Луганской области продолжается.

На 23 марта согласованы следующие пункты сбора:

  • Рубежное – ул. Чехова, 11;
  • Нижнее – ул. Парковая, 13;
  • Лисичанск – ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;
  • Северодонецк – пр. Химиков, 28;
  • Горское – ул. Гагарина, 13.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 марта Гайдай сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) в Луганской области погибли 124 мирных жителя, ранения получили 103 человека.

В этот день в Рубежном снаряд российских оккупантов попал в жилой дом, погибли двое детей. От огня захватчиков также произошло возгорание предприятия и учебного заведения. В областной военной администрации отметили, что оккупанты продолжают уничтожать инфраструктурные объекты в Луганской области.

Теги: Луганская область, эвакуация, Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины
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