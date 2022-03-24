В Мелитополе оккупанты заставляют учителей начать учебный процесс на русском языке – мэр

"Я всегда наблюдал единство среди преподавательского состава города Мелитополя, как и отдела образования, всегда наблюдал единство, которое было направлено на созидание вокруг наших детей и их будущего", – сказал Федоров.

Он выразил свою поддержку преподавателям Мелитополя и убежден, что учителя и впредь будут сохранять это единство.

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